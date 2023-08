Mintegy 60 ezer résztvevője volt a Prágai Pride-nak, kormánytagok is felvonultak

Több tízezeren vettek részt A Prágai Pride felvonuláson. A résztvevők a pozsonyi Tepláreň bárnál történt lövöldözés áldozataira is emlékeztek.

Fotó: TASR

A Prague Pride az egyhetes fesztivál fénypontja az LMBT+ emberek támogatására.

A rendőrség becslései szerint a felvonuláson mintegy 60 ezren vettek részt, akárcsak tavaly. A felvonulás alatt több tucat rendőr és a konfliktuselhárító csapat ügyelt a biztonságra. Az esemény gond nélkül lezajlott.

A menet körülbelül fél egykor indult el a Vencel tér alsó részéből, ahonnan a Na Příkopech utcán át a Staromestský téren, a Parížská utcán át Letenské Sady felé haladt.

A szervezők tájékoztatása szerint estig gazdag program várja ott a résztvevőket. A fesztivál vasárnap ér véget.

Az idei felvonulás élén a kormány néhány tagja is megjelent, például Vít Rakušan belügyminiszter, Jan Lipavský külügyminiszter és Ivan Bartoš vidékfejlesztési miniszter.

„Toleráns országban élünk. A legtöbbünk számára a mások különbözősége nem ok előítéletre vagy diszkriminációra. Remélem, hogy a csehek és a cseh nők többségének ezt a hozzáállását az alsóház többsége is meghallja” – írta a a szociális hálón a belügyminiszter nem sokkal a rendezvény vége után. Hozzátette: reméli, hogy a képviselők a homoszexuális párok számára is törvénybe iktatják a házasságkötés lehetőségét.

Június végén első olvasatban ment át az alsóházban az úgynevezett mindenki házasságáról szóló törvényjavaslat. Átment viszont az az ellenjavaslat is, amely szerint a házasságot férfi és nő szövetségeként rögzítsék a cseh alkotmányban.

tasr/para