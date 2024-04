Mintegy hatszáz ház került víz alá egy orosz városban egy átszakadt gát miatt (VIDEÓ)

Az Orenburgi terület második legnagyobb, 230 ezer lakosú település óvárosát öntötte el a víz. Fennakadások vannak az ivóvízellátással. Az óvárosból 711 embert evakuáltak, köztük 210 gyereket. A katasztrófa-elhárítás több mint 530 embere dolgozik a helyszínen.

Szombat reggeli beszámolók szerint a városrészben egyre emelkedik a vízszint, valószínűleg elszigetelődik a környék.

A dam broke in the Russian city of Orsk due to floods



Russian authorities continue to evacuate residents. According to forecasts, at least 20 settlements and about 4 thousand people in the Orenburg region may be affected.