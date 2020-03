Mintha csak karácsony jönne, úgy vásárolnak az emberek a koronavírus miatt, Dunaszerdahelyen is leürítették a polcokat

A koronavírus miatt kialakult pánikhangulat azt hozta magával, hogy az emberek nemcsak a védőmaszkokat és a kézfertőtlenítőket vásárolták ki az üzletekből, de a tartós élelmiszerek iránt is jócskán megugrott az érdeklődés Európa- és Szlovákia-szerte is.

Bár Szlovákiában egyelőre nem jelent meg a koronavírus, az elmúlt napokban mégis akadtak olyanok, akik a legrosszabbra felkészülve elkezdték felhalmozni a tartós élelmiszereket – konzerveket, lisztet, rizst, tésztaféléket, kávét.

„Az utóbbi napokban megjelentek a sajtóban az üres polcokról készült képek, ezek azonban egyedinek számítanak, elsősorban Pozsonyban és a környékén fordult ilyen elő” – nyilatkozta ezzel kapcsolatban Gabriela Matečná földművelésügyi miniszter.

Az elmúlt hétvégén Dunaszerdahelyen is előfordult, hogy üres polcok fogadták az embereket az üzletekben, a hét elejére azonban a legtöbb helyen sikerült az árukészleteket feltölteni, így továbbra is kapható minden.

Amint az az alábbi fotókon is látszik, a Dunaszerdahelyi Tescóban is népszerűbb volt a megszokottnál a liszt, és a konzerves polcokat is jócskán leürítették a vásárlók.

A nagyobb üzletláncok a karácsony előtti bevásárlási lázhoz hasonlították a koronavírus miatt kialakult helyzetet, a forgalmuk ugyanis ahhoz hasonló.

„Nagyobb az érdeklődés az élelmiszerek, elsősorban a tartós élelmiszerek iránt” – nyilakozta a Lidl üzletlánc szóvivője, majd hozzátette, állandó kapcsolatban vannak a beszállítókkal, és igyekeznek kezelni a helyzetet akkor is, ha újabb bevásárlási láz várható.

„A lehetséges helyzetre felelősségteljesen fel kell készülni, de az üres polcok, amelyeket láttam a múlt hét végén, indokolatlanok. Mindegyik hazai és külföldi üzletlánc biztosított bennünket arról, hogy elegendő nagyságú készletük van élelmiszerekből, aktívan kommunikálnak a beszállítókkal, és folyamatosan töltik fel a polcaikat. Úgy nő a bevételük, mint karácsony előtt. A polcokon lévő árukat rövid időn belül képesek feltölteni. Nincs ok a pánikra” – figyelmeztetett a kialakult helyzettel kapcsolatban Matečná.

A Szlovák Takarékpénztár (Slovenská sporiteľňa) elemzője, Lenka Buchláková is megerősítette, hogy az elmúlt időszakban csökkent a külföldi vásárlások száma. A korábbi években elsősorban a húsvét előtti időszakban volt jellemző, hogy az emberek Ausztriában, Lengyelországban vagy Magyarországon végezték a nagybevásárlásokat, a koronavírus miatt azonban idén várhatóan hazai üzletláncokat, esetleg kisebb kereskedéseket választanak majd.

Buchláková is megjegyezte, ha elő is fordul, hogy az üzletek polcai leürülnek, ez csak azért van, mert a többségüknek nincsenek nagy raktárkészleteik, a központi raktárokból azonban rövid időn belül ismét képesek feltölteni a készleteket.



(para/startitup)