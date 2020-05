„…mintha hadiövezetbe indulnék” – karanténkérdés Szamosi Zsófiának

Közélet a korona idején. Így született meg a Karanténkérdés elnevezésű sorozat. Récsei Noémi – televíziós és rádiós műsorvezető – ismert és elismert szakemberek véleményére volt kíváncsi a kialakult helyzettel kapcsolatban. Ezúttal Szamosi Zsófia, Jászai Mari-díjas színész válaszol.

RN: Mit gondol, milyen társadalmi változásokat fog előidézni a világjárvány?

SzZs: Nagyon remélem, hogy pozitív változásokat fog előidézni. Bízom benne, hogy a járvány lecsengése után is megmarad a tolerancia, a figyelem az emberekben. Most talán egy kicsit kényszerűségből, viszont reményeim szerint a jövőben is képesek leszünk tartani ezt a „lelassult állapotot”. Szeretném, ha a környezetvédelemre társadalmi szinten jobban oda tudnánk figyelni.

RN: Ön szerint miképp profitálhat ebből az időszakból egy Jászai Mari-díjas színművész?

SzZs: A negatívumokat most nem lenne nehéz felsorolni, hiszen jelenleg a szakmámban semmiféle munkát nem tudok végezni. Ez legfőképp azért fájdalmas, mert szabadúszóként jelenleg kevéssé tudom tervezni a jövőmet. Nincs semmiféle anyagi bázisom. A világjárvány idején még annyira sem tudok tervezni, mint azelőtt. Profitálni leginkább emberként tudok ebből az időszakból: sokkal több időt töltök a családommal. Tulajdonképpen amikor nem mozdulok ki otthonról, akkor teljesen stresszmentesnek mondhatom az életemet, amikor meg muszáj valami miatt kimozdulnom, akkor meg egy kicsit olyan érzésem van, mintha hadiövezetbe indulnék, hiszen nem tudhatom, hol lapul az ellenség.

