Mintha minden hónapban falunap lenne… de ez még annál is jobb!

Kint voltak a szapiak is, élükön Miklós Ferenc polgármesterrel, aki amellett, hogy a község első embere, teljes mellszélességgel kiáll a rendezvény mellett.

„Amikor a rendezvény ötletgazdája megszólított a szervezés gondolatával, nem is volt kérdés, hogy együtt dolgozzunk, ugyanis óriási lehetőséget láttam benne. Hiszen egy polgármester munkájához nem csak a saját falujának szépítése és fejlesztése tartozik hozzá, de a mikrorégió fejlődése is. Ez a piac pedig arra szintén jó kezdeményezés, hogy meg tudják magukat mutatni a helyi őstermelők. Mindezek mellett a települések tudják propagálni magukat és a falusi turizmust is fellendíthetjük a rendezvény segítségével. Ebben a Duna menti mikrorégióban annyi felfedezetlen kincs van, amit reméljük, hogy ez a megmozdulás is be tud mutatni és a még feltáratlan értékek ezáltal a felszínre kerülnek” – mondta a rendezvénnyel kapcsolatban Miklós Ferenc szapi polgármester.

Vida Ádám és portékája (Fotók: Lukács Végh Zsuzsa)

Szapon vannak olyanok, akik nagyban, és akadnak, akik csak kicsiben termesztenek zöldségeket, gyümölcsöket. Akik nagyban gondolkodnak, eladják a terményeiket például a fővárosi piacon, vagy a dunaszerdahelyi, illetve a nagymegyeri piacokon. Akik ilyen szempontból kisebb termelőnek számítanak, azoknak nagy lehetőség a Csilizközi Őstermelői Piac.

Beke Adél zöldségeivel

Sőt, vannak olyan kézművesek, akikről a falubeliek nem is tudnak, így ez számukra is hatalmas lehetőség, s nem csak azért, mert értékesíthetik a portékájukat, de ezáltal megismerik őket az emberek.

„Ilyen például Vida Edit, aki hosszú évek óta foglalkozik horgolással, mégis nagyon sokan rácsodálkoztak, amikor meglátták a piacon. Adott is el az árujából és megismerhették őt, illetve a munkáját. Ott volt még Vida Ádám is, aki régóta foglalkozik baromfitenyésztéssel, a piacon pedig állatait mutatta be, illetve házi tojást árusított. Beke Adél pedig befőzni való uborkát és kovászos uborkát hozott, amit meg is lehetett kóstolni. Illetve ott van még Vaneková Eva, aki kézművesszappanait és kézzel készített ékszereit mutatta be” — sorolja Miklós Ferenc.

Vida Edit és hobbijának gyümölcse

Akadt olyan szapi is, mint például Lőrincz Henrietta, aki eddig még nem ért rá, de a következő piacok alkalmával biztosan találkozunk majd vele, hiszen mézeskalácscsodái mellett nem lehet szó nélkül elmenni.

A kézművesek és az őstermelők mellett természetesen Szap község is bemutatkozott, hiszen az első rendezvényen a július elején megrendezett Szapi Halásznapot propagálták, legutóbb pedig a községet bemutató szórólapokról tudhattak meg többet az érdeklődők Szapról.

A szapi lányok a Szapi Halásznapot propagálták

A második rendezvényen egy rögtönzött kiállítást is láthattak a piacozók, hiszen a szántóföldet a piaci forgatagtól elválasztó fákra kifeszített dróton a csilizközi falvakat bemutató tárlatot nézhették meg. Így legalább azokat a falvakat is megismerhetik a látogatók, ahonnan a termékek zömét vásárolják.

A környékbelieken kívül remélik, turistákat is vonz majd a rendezvény, hiszen a környéken számos turistaközpont működik. „Itt vannak a fürdővárosaink, hiszen néhány kilométerre található Dunaszerdahely, Nagymegyer, sőt, Bős városa is egyre látogatottabb. Ha ezekben a központokban propagálnák a rendezvényt, biztosan szívesen jönnének ide a turisták” — magyarázza Miklós Ferenc. Ráadásul, ha a község mellett elhaladó nemzetközi bicikliút adta lehetőségeket is kihasználják, könnyen idetalálnak majd a bringázók. S ha nem is vásárolnak a helyi termelőktől, de felfrissülhetnek, ehetnek, ihatnak és kaphatnak egy szeletet a csilizközi valóságból.

Hiszen ahogy a régi időkben, az emberek ellátogatnak csiliznyáradi Platán panzióhoz havonta egyszer, itt találkoznak, beszélgetnek, szórakoznak és bevásárolnak. Ez pedig olyan, mintha havonta egyszer megszerveznének egy kisebb falunapot, ahol nincs sztárvendég. Aki talán nem is kell, hiszen sztárvendég itt minden árus.

