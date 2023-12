Mire figyeljünk babalátogatáskor?

Amikor a családban vagy baráti körben gyermek születik, idővel el fog jönni az alkalom az újdonsült család meglátogatására. Akinek van kisbabával tapasztalata, az tudni fogja, hogy mi ilyenkor a teendő, ha viszont nekünk még nincs, érdemes a találkozó előtt tájékozódni.

Segítsünk a fiatal szülőknek!

Egy csecsemő érkezése után az első időszakban egyáltalán nincs egyszerű dolga a szülőknek, hiszen egy kisbaba rengeteg figyelmet igényel, ezenfelül pedig az egyéb teendőiket is el kell látniuk. Legyen a látogatásunk segítség nekik, ahelyett, hogy elvárásokkal érkeznénk, tehát úgy készüljünk, hogy ez nem egy szokványos vendégség lesz.

Ha közel állunk a párhoz, talán már előre tudni fogjuk, hogy mivel készüljünk, ha viszont bizonytalanok vagyunk, nyugodtan kérdezzünk rá! Ha ajándékot szeretnénk vinni, mindenképpen vegyük figyelembe a szülők igényeit, hiszen egy tizedik csörgő vagy hatodik plüssállat nem biztos, hogy feltétlenül boldoggá fogja őket tenni.

A Patikamra kínálatában található baba-mama termékek között például olyan higiéniai cikkek is megtalálhatóak, amiknek a funkciójáról laikusként előfordulhat, hogy sejtelmünk sincs, az újdonsült anyukának viszont nagyon hasznosak lehetnek. Ne féljünk tehát kérdezni, és csak olyannal készüljünk, amit a szülők is megfelelőnek találnak - ez most nem a meglepetések ideje.

Most ne várjunk terülj-terülj asztalkámat!

Lehet, hogy korábban rendszeresen megvendégeltek minket a barátaink, most viszont semmi esetre se várjuk el ezt. A legjobb és legnagyobb segítség az, ha mi viszünk valamit a párnak, hiszen lehet, hogy napok óta nem volt alkalmuk főtt ételt enni. Nyugodtan kérdezzünk rá itt is, hogy esetleg vágynak-e valamire, hátha el tudjuk készíteni! A hála és az öröm biztosan nem fog elmaradni.

A kisbaba igényei legyenek a fókuszban

Akármennyire is izgatottak voltunk, és vártuk a látogatást, készüljünk fel arra is, hogy nem biztos, hogy minden a terv szerint fog menni. Előfordulhat, hogy az újszülöttnek rossz napja van, és egyre csak sír majd, illetve az is, hogy órákon át alszik. Bármi is történik, a lényeg, hogy mi alkalmazkodjunk. Fogadjuk el, ha esetleg le kell rövidíteni a vendégséget, és tegyük át egy másik alkalomra. Ezzel nemcsak a babáknak, hanem a szülőknek is kedvezni fogunk.

Kiemelten fontos a látogatáskor a megfelelő higiénia, erre célszerű végig nagyon figyelni. Mossunk kezet, mielőtt a kisbabához érnénk, illetve érdemes a látogatás előtt kerülni az erős parfüm, illatszerek használatát. Dohányzás után se menjünk az újszülött közelébe.

Az igyekezet kifizetődő lesz

Pár alapvető illemszabály betartásával, valamint figyelmességgel az újdonsült család meglátogatása egy olyan kellemes élmény lesz, ahol mindenki jól fogja tudni érezni magát. Tartsuk mindig a kisbaba igényeit a szemünk előtt, illetve próbáljuk segíteni a szülőket - az általuk később mutatott hála kárpótolni fog minket azért, ha most egy kicsivel többet kell készülnünk.

