Mire számíthatunk az omikronnal kapcsolatban? A szakértő szerint ez az öt dolog veszélyezteti leginkább Szlovákiát

A világon már 90 országban igazolták a koronavírus omikron variánsát, miközben a becslések szerint január közepére ez lesz a domináns vírusmutáció az Európai Unióban. Egy szlovákiai szakértő elmondta, mire is számíthatunk az omikronnal kapcsolatban.

Fotó: TASR/AP

Míg Szlovákiában jelenleg a delta variáns dominál, a szakértők már előre tekintenek, és azt fejtegetik, milyen hatással lehet az országra a sokkal fertőzőbb omikron. Richard Kollár matematikus szerint a mutáció terjedési sebessége a kanyaróéhoz hasonlatos.

Felhívta rá a figyelmet, hogy az eddig beadott két oltás vagy a koronavírus leküzdése (főként, ha az régebben történt) nem biztos, hogy megvéd a megfertőződéstől az omikronnal. Az oltás harmadik adagjának beadatása viszont Kollár szerint jelentős, de nem 100 százalékos védelmet nyújt a fertőzés súlyos lefolyásával szemben. Éppen ezért arra buzdítja az embereket, hogy minél előbb oltassák be magukat.

Mint mondja, többeknél enyhébb lefolyással jelentkezik az omikron, de az, hogy sokan egyszerre fertőződnek meg, minden bizonnyal olyan helyzetet eredményezhet, amilyennel még nem találkoztunk. Szerinte azoknál, akik nincsenek védve a koronavírussal szemben, meg van az esélye, hogy a súlyos lefolyás kockázata nem csökkent, csak szinte mindenki egyszerre fertőződik meg ebben a csoportban.

Kollár öt pontot állapított meg, ami leginkább veszélyeztetheti Szlovákiát. A legkomolyabb, hogy rövid időre extrémen megtelnek a kórházak és kiesések adódnak az ambulens ellátásban, valamint a fehér gyógyászatban.

Előfordulhat továbbá az is, hogy kiesések keletkeznek az esszenciális szolgáltatásoknál, ugyanis egyszerre megfertőződhetnek azok az emberek is, akik ezeket a szolgáltatásokat fenntartják. Ez főként a rendőröket, bírókat, ügyészeket, börtönőröket, a közlekedésben dolgozókat, vagy a tűzoltókat, eladókat, illetve ételkiszállítókat érintheti.

A matematikus szerint szintén veszélyesnek számíthat az is, hogy az ünnepekre több tízezren térnek haza olyan országokból, ahol már terjed az omikron, így a hozzátartozóik között is terjeszthetik a variánst. Kollár szerint az omikron azokat is megfertőzheti, akik nem oltathatják be magukat, miközben a beoltott hozzátartozóiktól is elkaphatják. „Eddig az oltásnak köszönhetően védve voltak, az omikron esetében viszont ez már nem lesz elég” – figyelmeztet a szakértő.

Kollár szerint az ötödik legveszélyesebb pont, hogy hogyan reagál majd a kormány, ugyanis szerinte, amikor gyors döntést kellett hozni, mindig a rosszat választották, az intézkedések érthetetlenek voltak és hetekbe telt, mire logikusan be tudták azokat állítani. A matematikus szerint nem biztos, hogy a felsoroltak közül mind be fog igazolódni, de a külföldről érkező információk szerint nagy rájuk az esély.

Kollár úgy véli, tudatosítani kell, hogy a közelgő lavinát sem lockdownnal, sem országos teszteléssel, sem vakcinalottóval, sem kormányellenes tüntetéssel nem lehet megállítani. Egyetlen megoldást lát a hullám lassítására, ha minden embert beoltanak a vakcina első, második vagy harmadik adagjával.



(noizz)