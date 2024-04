Mit akart Orbán Viktortól a belga rendőrség?

A válasz talán meghökkentően hangzik a magyar olvasónak, de: semmit. Hogy mi történt? A Matthias Corvinus Collegium brüsszeli központja (MCC Brussels) megszervezett egy nemzeti konzervatív konferenciát, nagy nevek részvételével. A NatCont végül is megtartották.

-illusztráció- (Fotó: YouTube - Screenshot)

Olyan nagy neveket hívtak meg, mint Nigel Farage volt európai parlamenti képviselő, a brit Brexit Párt alapítója; Suella Braverman volt brit belügyminiszter; Mateusz Morawiecki volt lengyel miniszterelnök; Gerhard Müller bíboros, a Hittani Kongregáció volt prefektusa; Éric Zemmour, aki negyedikként végzett a 2022-es francia elnökválasztás első fordulójában; és egyetlen kormányon lévő európai vezetőként Orbán Viktor.

Két tekintélyes helyszín – a Concert Noble rendezvénytér és a Sofitel Brussels Europe – politikai nyomásra – bejelentette, hogy nem ad helyt a konferenciának, végül egy Claridge nevű egység vállalta, ahol egyébként esküvőket és más nagyszabású partikat szoktak tartani, de van egy ötszáz fős színházterme is.

A konferencia már elkezdődött, Farage mondta is a beszédét, amikor megjelent egy rendőr, felolvasott egy háromoldalas indokolást – a lényeg a közrend védelme volt, meg állítólag az, hogy a később kezdődő szélsőbal tüntetés miatt nem tudnák garantálni a résztvevők biztonságát –, majd leállította a rendezvényt. (A londoni konzervatív The Times megjegyzése szerint mindemellett „okos húzással” megakadályozták, hogy a cateringcég enni- és innivalót vigyen a helyszínre. A később érkezőket, így Zemmourt meg abban akadályozták meg, hogy belépjenek.)

Namost a közhiedelemmel ellentétben 1. a gyülekezési jog definíciójában nincs benne, hogy csak közterületi rendezvényekre vonatkozhat, az egyes államok jogalkotói döntik el, hogy mire terjed ki a hatálya; 2. a gyülekezési szabadság nem abszolút; az idevágó európai egyezmény szerint is teljesen törvényes korlátozni, ha a közrend, közbiztonság, közegészség, közerkölcs forog veszélyben.

Most azonban legálisan tevékenykedő politikusokat akadályoztak meg a semmilyen törvénybe nem ütköző nézeteik kifejtésében, ráadásul előre, mielőtt még bármit mondtak volna. A rendőri beavatkozás annyira otromba és átlátszó volt, hogy minimum európai méretű felhördülés fogadta, részben azok között is, akik ezekkel a nézetekkel nem értenek egyet.

Tiltakozott Rishi Sunak konzervatív brit miniszterelnök, Alexander De Croo (konzervatív) liberális belga miniszterelnök, nekem is megdöbbent több, nem éppen Orbán-hívő barátom, meg hát az Önök alulírott híve is értelmetlen és káros lépésnek tartotta. Természetesen szemben állt a döntéssel a Claridge tulajdonosa (tunéziai bevándorló üzletember, Facebook-oldalából ítélve a palesztin ügy nagy pártolója).

A szervezők az ADF nevű amerikai keresztény konzervatív jogászcsoport támogatásával megtámadták a végzést, és az Államtanács nevű belga legfelsőbb közigazgatási bíróság azonnal meghozta a határozatot: az alkotmány mindenkinek megadja a békés gyülekezés jogát, erőszak nem fenyegetett, a rendőri fellépés indokolatlan. Másnap rendben folytatódott a konferencia.

A kimaradt fél-háromnegyed nap viszont alkalmat adott a magyar propagandagépezetnek az örömtáncra. Minden klappolt: nem máshol, mint az Ellenség fellegvárában, Brüsszelben erőszakosan korlátozzák a keresztény-nemzeti eszmék híveinek szólásszabadságát. Orbán Viktor ismét a szabadságharcosok élén küzd, és győz!

Mindenki megtalálhatta azt, akit utál, és akiről, íme, kiderült a teljes utálatossága. Orbán úgy fogalmazott az X-en (szül. Twitter), hogy „a belga rendőrség” döntött a konferencia leállításáról. „Utoljára akkor akartak elhallgattatni a rendőrséggel [kik? – SZJ], amikor '88-ban a kommunisták küldték rám.” Zseniálisan kapóra jött egy kis új üldöztetés az EP-választások előtt.

Menczer Tamás Facebook-felhasználó, aki külügyi államtitkárból bukott át a Fidesz kommunikációs igazgatójává,a következő ármányt fedezte föl: „Egész Brüsszel azon dolgozik, hogy elhallgattassa Orbán Viktort”. Kovács szóvivő „a brüsszeli baloldal”-ról beszél, a miniszterelnök ezenkívül még „brüsszeli bürokratákról”.

A blaszfém módon elnevezett „Alapjogokért Központ” szakértője, Dornfeld László a „globalista liberálisokat” okolta a királyi tévéhíradóban. Láthatóan teljes az egységfront Orbánnal szemben: kommunisták, szocialisták, globalisták, liberálisok, Brüsszel és a bürokratái, mind egykutya.

Dornfeld vezető elemző különben megemlíti, hogy a döntést a kerületi polgármester hozta, aki egyrészt szocialista, másrészt „migrációs hátterű”, a felmenői törökök. Ezzel már tökéletesen kerek a kép: nemcsak szocialista, ami ebben a világképben egy kontinuumot alkot a libsivel és a komcsival, hanem Migráns is, a Migráns pedig Rossz, attól semmi jó nem telik ki.

Itt álljunk meg egy pillanatra. A brüsszeli Saint-Josse/Sint-Jost-ten-Node kétnyelvű kerület polgármestere, Emir Kir már nem szocialista, ugyanis négy éve kizárták a pártból, miután olyan török polgármesteri delegációval találkozott, amelynek két tagja az MHP nevű, rossz hírű – történelmileg a Szürke Farkasok terrorszervezethez kapcsolódó – szélsőséges nacionalista párt tagja volt. (Amúgy Kir tagadja az örmények elleni török népirtást, amit egyébként a vérmes török nacionalista Erdoğannal bratyizó magyar kormányzat sem hajlandó elismerni.)

Ami pedig a török-belga polgármester Rossz Migráns mivoltát illeti, nem első generációs muszlim arab bevándorló, mint a konferenciának helyt adó tunéziai-belga üzletember, de pontosan annyira migrációs hátterű, mint Rishi Sunak (Afrikából bevándorolt indiai etnikumú szülők fia); vagy Eric Zemmour (Francia Algériából bevándorolt berber zsidó szülők gyermeke).

Vagy éppen a konferencia még talán Farage-nál is jobban ünnepelt angol vendége, Suella Braverman (Sunakhoz hasonlóan Afrikából bevándorolt indiai etnikumú szülők gyermeke, annak az extrémnek ítélt és kivihetetlennek bizonyult ötletnek a saját oldalán is kigúnyolt apostolnője, hogy a menedékkérő illegális bevándorlókat röpítsék el Ruandába, és maradjanak is ott, akár megkapják a menedékjogot, akár nem).

Bonyolult a világ.

Megjegyzem, bármennyire úgy látszik innen sokaknak, a világ nem Orbán Viktor körül forog, és a saint-josse-i polgármester nem őt akarta főként elhallgattatni, és valószínűleg nem is a várhatóan elhangzó beszédek ideológiai tartalma miatt küldte ki a rendőrséget, hanem mert a szervezők gondosan meghívták a Vlaams Belang (Flamand Érdek) nevű párt képviselőit.

Ez a párt nemzeti is meg társadalmi és kulturális ügyekben konzervatív is, meg euroszkeptikus, úgyhogy teljesen beleillik a konferencia vendégseregébe, csak éppen szeparatista (célja a flamand terület leválasztása a francia ajkú Belgiumról, azaz Vallóniáról), valamint a kétnyelvű Brüsszel régió Flandriához csatolása.

Belgiumban június 9-én tartanak parlamenti választásokat az EP- és helyhatósági választásokkal együtt, és pillanatnyilag a Vlaams Belang a legnépszerűbb párt. Egyelőre politikai karanténban van ugyan, de a győzelme pofont jelentene a demokratikus belga politikai nemzetnek („erős nemzetállamok”, ugye), ha pedig kormányhatalomhoz jutna, az nagy eséllyel a többnemzetiségű Belgium végét jelentené s azt, hogy az európai integráció megannyi intézményének nem lenne többé helye Brüsszelben. Talán ez magyarázza De Croo miniszterelnök gyors és kemény elhatárolódását a helyi polgármester ostoba akciójától: a mártírgyártás csak a VB-nek használ.

Bonyolultabb a világ, mint Magyarországról látszik.

Abban még nincs semmi furcsa, ha Orbán és a propagandaipari munkásai mást nem tudnak elképzelni, mint hogy Emir Kir valamilyen egységes, parancsteljesítő globálkomcsi-szoci-libsi-migráns tömb apró alkatrészeként hívta rá a nemzeti konzervatívokra „a belga rendőrséget”. Mindenki magából indul ki, nekik az a normális, ha egységes politikai erő van, és az parancsokat teljesít.

De az már aggasztó, hogy sem Orbán Viktornak, sem a bírálóinak nem fér a fejébe, miszerint a huszonhétezres lakosságú fővárosi kerület polgármestere nem valamely magasabb hatalom képviseletében (nem a „nevére vette” valaki másnak a döntését, ahogy a tévéhírnemadó műsorvezetője véli) és nem „a belga rendőrséget” hívta ki. „A belga” (szövetségi) rendőrség ugyanis nem foglalkozik a helyi közbiztonság és közrend ügyeivel, sem a rendezvények megtarthatóságával. Az a helyi rendőrségek dolga, azok pedig a helyi önkormányzat szervei.

Bármilyen nehéz is ezt innen elképzelni, nem működnek központosított országos katonai parancshierarchiában, hanem a polgármester ad nekik utasítást. Ha ostobát, alkotmányelleneset, kontraproduktívat, akkor olyat. Tényleges politikai hatalma van, nem kér a helyi rendőröktől ezt meg azt, nem egyeztet velük, hanem utasítja őket. Lehetne Magyarországon is így, de a jelek szerint nem látták értelmét a 89-es átmenet idején, hogy ezzel vacakoljanak.

Arra a kérdésre tehát, hogy mi történt, az a rövid válasz adható, hogy egy helyi politikus a jogkörével élve hozott egy rossz döntést, de ezt, Belgiumban joguralom lévén, a megfelelő bíróság azonnal korrigálta. Belgiumban ugyanis – éljen még soká – nemcsak joguralom van, hanem hatalommegosztás is, egyfelől a helyi és a központi végrehajtó hatalom között, másfelől a végrehajtó és a bírói hatalom között. Ellentétben Magyarországgal. Végül Orbán is elmondta beszédét, szólásszabadsága Saint-Josse-ban sem csorbult, meg vélhetően a svédasztallal sem volt hiba.

Tessék ezt megfontolni, mielőtt ki tetszik oktatni „Brüsszelt” a demokráciáról.

Arról pedig inkább nem mesélek a NatCon megpróbáltatásai miatt kesergőknek, hogy olyan magyar politikai társulás, amiben a kormány a legkisebb veszélyt láthatja, hányadik próbálkozásra talál olyan vendéglátóst, aki be meri fogadni a nagyobb rendezvényét.

Ja és még egy történet. Emlékszem rá, hogy 2014-ben Magyarországon a belügyminiszter tiltott be egy amerikai oroszbarát neonácik szervezte konferenciát, szintén előre, mielőtt még bármi elhangozhatott volna. Nem a közrendet és közbiztonságot fenyegető veszély miatt, hanem – nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek méltóságának megsértésére hivatkozva –, amiatt, amit a szervezők egy részéről kormányzati körökben olvastak vagy hallottak, bár ez így semmiféle jogszabályban nem indok. Mikor mi az érdek.

Egy vékony szál köti össze az akkor tervezett és most megtartott rendezvényt: Budapestre eljöttek volna a flamand Nacionalista Diákegylet (NSV) képviselői – ez a szélsőjobb ifjúsági szervezet, ami a Vlaams Belang számos vezetőjének volt a politikai iskolája. Mostanra felnövekedtek.

A szerző az Élet és Irodalom (Budapest) rovatvezetője.