Mit érdemes tudni a paradicsomkarózásról?

A paradicsomkarózás fontos feladat. Miért? Azért, mert segíti a növény gyors növekedését. Biztos Ön is azt szeretné, ha a paradicsompalánták, amelyeket elültetett a legideálisabb körülmények között fejlődhetnének. A karózással tehet érte.

A karózással meggátolhatjuk, hogy a paradicsom a földön terüljön el

A paradicsomkarózáshoz szükséges eszközök a Hanga Kertészet palántanevelés kínálatában is megtalálhatók, így Ön is könnyen beszerezheti azokat. A legtöbb paradicsomfajta esetében szükség is lesz ezen termékekre, mert a természetüknél fogva a növények ellenkező esetben szinte a földön vándorolnak, 60-120 cm széles lombhalmot létrehozva.

Ez egyrészt azért negatív tulajdonság, mert megnehezíti a betakarítást, a földdel érintkező paradicsomtermések könnyebben megromlanak, károsodnak, megbetegszenek, ráadásul a lombozat sok értékes területet foglal el a kertben.

Eszközök, amelyek jó szolgálatot tehetnek a probléma megoldására

A fentebb felsorolt gondokon könnyen segíthetnek azok a paradicsomkötözési módszerek és eszközök, amelyek használatával egészséges növényeket lehet termeszteni kevesebb helyen is.

A paradicsom karózása állandó odafigyelést érdemel, aminek viszont meglesz a látványos és finom eredménye. Fontos, hogy kellőképpen ügyeljünk a tövek távolságára. Bizonyos fajták esetében, ha 70 cm-nél közelebb kerülnek egymáshoz, akkor a növények összeérhetnek, ami az átfertőzés kockázatát növelheti. A karókat már kiültetéskor érdemes leszúrni annak érdekében, hogy később ezzel a gyökereket már ne károsítsuk.

Használjon galvanizált acél spirálkarót – garantáltan stabil támasza lesz a paradicsomnak

A magas spiráltámasz előnye, hogy az alapanyaga masszív acél, ami optimális támaszték lehet akár a kúszónövényeknek, a kúszóepernek vagy a paradicsomnak is. A spirális kialakítás tudatos, mert lehetővé teszi, hogy külön kötözőanyag nélkül is felfuttatható legyen rajta a paradicsom, a szára ugyanis természetes módon halad át a karó közepén. Költséghatékony, mert akár több szezonon át is használható.

Egyaránt alkalmas a folyton növő és koktélparadicsom-fajtákhoz, de jó választás lehet a magasra növő paradicsomokhoz is. Már palántakorban jó mélyre le kell nyomni a földbe, és a paradicsom fő ágát a spirál belsejébe vezetni.

A karózás előnyei

Sok olyan előnye van, amit minden kertészkedőnek érdemes kihasználnia:

Megvédi a növényt a kidőléstől – így a termés súlya, vagy a viharos, szeles időjárás már nem okoz gondot.

A növény egész lombozata elegendő fényhez és levegőhöz jut, a paradicsomok gyorsabban és egyenletesebben tudnak érni.

Jobb minőségű lesz a termés.

Megnő a terméshozam.

Ellenállóbbá, erősebbé válik a növény a betegségekkel és a kártevőkkel szemben.

Egyszerűbb lesz a termés betakarítása.

Karórendszerek létrehozásával már nemcsak önellátásra, hanem értékesítési céllal is termelhetünk paradicsomot.

Használja Ön is a karózás módszerét a paradicsomtermesztésben és élvezze a saját termés zamatát, a munkája eredményét!

(PR-cikk)