Mit kell tudni a gyermek kerékpár gumikról?

A gyerekbiciklik tulajdonképpen a nagyobb kerékpárok kicsinyített másai. A felépítésük, az alkatrészek kialakítása gyakran megegyezik, ezért is fontos, hogy az egyes elemek cseréje során ugyanazt a megközelítést alkalmazzuk, mint a “felnőtt” változatok esetében. Kiemelten oda kell figyelni például az abroncsra.

Felkészülés minden helyzetre

A biciklizést már viszonylag korán, 3-4 évesen is könnyedén el lehet kezdeni. Ahogy a gyermek növekszik, a kerékpárnak is egyre több elvárásnak kell megfelelni. A nagyobb bicajokat már ugyanolyan körülmények között használják, mint a felnőtt változatokat. Nincs pótkerék, és gyakran a tempó sem alacsony.

Ezért is fontos a biztonság, amit elsősorban a megfelelő abroncs fog megadni. A tapadas.hu gyermek kerékpár gumi kínálatában megtalálhatjuk a következő gumiabroncsot, amivel még stabilabb, magabiztosabb lesz a tekerés.

Igaz ezek kisebbek, mint a felnőtt változatok, de a felépítésük, kialakításuk és ami a legfontosabb, a mintázatuk szinte ugyanaz. Érdemes a minőségi, megbízható gyártók termékei között válogatni. Ilyen például a Continental, a Mitas, a Vee Rubber és a Rubena is.

Ráadásul minden körülményre megtalálhatjuk az ideális darabot. Van olyan, ami alacsony gördülési ellenállással rendelkezik, nedves utakon is jó vezetési tulajdonságokat biztosít. Ezek általában sima mintázattal, kisebb mélyedésekkel van ellátva, hogy minél nagyobb felület érintkezzen az aszfalttal.

Természetesen tudjuk nagyon jól, hogy a gyerekek szeretnek kalandozni, új terepen is kipróbálni a kerékpárt. Ezért is érdemes a hegyi biciklihez elérhető abroncsokat is megnézni, amelyek már sokkal nagyobb barázdákkal rendelkeznek, hogy a lazább, egyenetlen talajon is könnyedén megtudjon kapaszkodni a kerékpár.

Miért fontos, hogy speciális abroncsot szereljünk fel?

Nincs olyan univerzális gumi, ami minden terepen kimagasló teljesítményt nyújt. Ha egy simább, laposabb felületű abronccsal indulunk meg a hegynek, akkor már az első pár méteren meg fog csúszni a kerékpár. Fordítva is ugyanez a helyzet: a nehéz terepre készült gumiabroncs garantáltan nehezen fog tapadni a sima útfelületen.

Ezért is kell vásárlás előtt átgondolni, hogy pontosan milyen körülmények között fogja használni a gyermek a kerékpárt, és ahhoz illeszkedő gumit kell felszerelni.

Minden helyzetre felkészülhetünk

A gumiabroncs nem egy olyan alkatrész, amit hetente, havonta cserélni kell. Általában egy szett 3000-5000 kilométert is képes futni, még mielőtt a kopás olyan mértéket érne el, hogy muszáj újat felszerelni.

Azonban még így is ajánlott, hogy legyen otthon tartalék, mert több olyan helyzet is adódhat, amikor muszáj cserélni, mert megsérült a jelenlegi. Ha pedig túrázni indulunk, akkor jobb leszerelni a közúti abroncsot és speciális, hegyi gumit felrakni a helyére.

