Mit lehet és mit nem lehet csinálni a betegszabadság idején?

A betegszabadság alatt az alkalmazott törvényből kifolyólag köteles pihenéssel és gyógyulással tölteni az időt. A Szociális Biztosító ellenőrzi, hogy betartjuk-e a szabályokat, éppen ezért nem érdemes kockáztatni, hiszen ellenkező esetben megvonhatják a táppénzt, sőt, akár büntetést is fizethetünk.

2018 első felében már több mint 50 ezer páciensnél jártak országszerte, ebből több mint 11 ezer esetben tapasztaltak valamilyen szabályszegést. A legtöbbször a páciens nem tartózkodott az előre megadott lakcímen.

Emiatt összesen 448 ügyféltől vonták meg a táppénzt összesen 35 648 euró értékben.

Peter Višváder, a Szociális Biztosító szóvivője figyelmeztet, ellenőrzése nemcsak hétköznapokon, hanem a hétvégén is épp úgy számítani lehet.

A Nový Čas utánajárt, pontosan melyek azok a tevékenységek, amelyek még beleférnek, és melyeket kell már jelenteni a Szociális Biztosítóban, hogy elkerüljük a kellemetlenségeket.

A kimenő időpontját az orvos határozza meg

A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy a kezelőorvos az orvosi dokumentációba feljegyezheti a kimenő időpontját, amely általában napi négy óra – ez idő alatt kell intézni a további orvoslátogatásokat.

Indokolja meg, miért nem volt otthon

Amennyiben a betegszabadságát töltő alkalmazottat nem találja otthon a Szociális Biztosító munkatársa, egy jelentést dob a postaládánkba. A páciens ezt követően köteles értesíteni a biztosítót, és megindokolni távollétének okát.

A bevásárlás még belefér

Ha a páciens helyett nincs, aki elvégezze a bevásárlást, kimenő híján is elhagyhatja az otthonát, és megveheti a szükséges élelmiszereket és a gyógyszereket. Ebben az esetben azonban javasolt megőrizni a számlát, amely bizonyítékként szolgál.

Nem köteles az állandó lakhelyén tartózkodni

A betegszabadság idején a páciens nem köteles az állandó lakhelyén tartózkodni, az orvosnak azonban jelenteni kell, hogy melyik címen lesz elérhető.

Betegszabadság és külföld

Nem tilos külföldön tartózkodni, ha a páciensnek külföldön van az állandó lakhelye. Az összes többi esetben az orvostól függ, hogy engedélyezi-e a külföldi tartózkodást. Ezt követően a Szociális Biztosítónak joga van ellenőrizni a megadott külföldi lakcímet és a helyzethez mérten engedélyezni vagy elutasítani a kérelmet.

Ha nem tartod be a szabályokat, fizethetsz

Amennyiben a páciens nem tartja be a betegszabadsággal járó szabályokat, fennáll a veszélye, hogy megvonják tőle a táppénzt, sőt, akár száz euróig terjedő bírságot is kaphat, ismételt szabályszegés esetén pedig akár 170 euróra is büntethetik.



