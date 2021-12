Mit mondana Steve Jobs a webshoptulajdonosoknak?

Steve Jobs a fekete garbójával és a hiányos almával vonult be a történelembe. A róla szóló film ugyan nem állítja be túl szimpatikusnak, de az kétségtelen, hogy zseni volt a maga területén. Mielőtt az Apple birodalmat létrehozta, pont olyan kicsiben kezdte, mint bárki más. Az Apple termékek státuszszimbólumnak számítanak, emellett magas minőséget képviselnek. Amerikától keletre az almás eszközök egyfajta más szemléletet jelentenek. Ezzel már meg is érkeztünk az első olyan dologhoz, amit neked is el kell érni: a terméked jelentsen többet önmagánál. Mozgasson meg érzelmi húrokat, akarjon ragaszkodni hozzá a gazdája. Legyen szó macskaalomról vagy karóráról, legyen érzelmi kötődés hozzá. Ezt kell kommunikálnod, meg kell pendíteni ezeket a húrokat. Ne csak egy terméket árulj, hanem egy életérzést. Ültesd el a vevőidben, hogy a terméked által egy magasabb szintre léphet, magasabb minőséget képviselhet az élete. Ehhez nem az kell, hogy gyémántot árulj, hanem azt, amire szüksége van. Férkőzz a tudatalattijába, hogy úgy érezze, rád van szüksége, mert csak tőled szerezheti be vágyai tárgyát. Ez komoly munka, sok piackutatás, erős marketing, rengeteg reklámpszichológia.

Koktélok és álmok

Nézd meg a Koktél című filmet. A főszereplő ott nemcsak koktélokat kevert, hanem álmokat és vágyakat. Cocktails and Dreams - ez volt a hely neve. Ugyanez a te webshopod küldetése is: nem a tárgyat kell eladnod, hanem az érzést. Ott a Nike. Ha megveszed a cipőt, mi lesz? Igazából semmi, lesz egy új cipőd. De mit fogsz érezni? Azt, hogy legyőzhetetlen vagy a pályán. A leggyorsabb, a legmesszebbre ugró, a legtávolabbra dobó, a legatlétább atléta. És ez kell neked. Nem feltétlenül a cipő.

Ez persze feltételezi, hogy tökéletes a terméked. Nem szabad rosszal kísérletezni. Egy rossz termék alááshatja a teljes üzleted. A negatív hír sokkal gyorsabban terjed, sokkal messzebbre jut, így nem érdemes kockáztatni. Törekedj a tökéletességre.

Ehhez azért be is kell fektetned, hiszen az innováció nem jön magától. Nem high-tech dolgokra kell gondolni, elég egy pici ötlet. Mondjuk személyre szóló matricával kísérd el a csomagot. Amikor a vevőd megkapja az árut, egy kedves üzenet a dobozon vagy a számlához ragasztva azonnal olyan hozzáadott értéket generál, ami számodra versenyelőnyt jelent. Pedig csak annyi történt, hogy rendeltél pár matricát, ami lássuk be, nem nagy költség. Ha konzekvensen figyelsz ezekre az apróságokra, nem váltogatod a fókuszt a lehetőségek között, elindulsz a siker útján.

Na, ki a király?

Ha sikeres vagy, merd felvállalni. Ne legyél arrogáns, legyél inkább kedves és segítőkész, mint az SR-Marketing csapata, akikre bármikor számíthatsz. Maradj hiteles, hiszen hosszú távon csak ez lesz kifizetődő. Merj újítani, mert az így-szoktukból nem lesz előrelépés. És merj nemet mondani. Nem kell minden rossznak tűnő úton elindulni, nem kell mindenkinek megfelelni. Ez a Te üzleted, a Te álmaid.

(PR-cikk)