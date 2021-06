Mit tehetünk az ápolt akváriumi növényzetért?

Ha magad elé képzelsz egy akváriumot, mi az első három dolog, ami eszedbe jut róla? Ugye, hogy a kristálytiszta víz, benne színes halakkal és egészséges, szép zöld növényzettel? De vajon mennyi ápolást és időráfordítást igényel az, hogy harmonikus és dekoratív legyen a növényzet?

Minden esetben szükséges az akváriumi táptalaj?

Bár azt gondolhatnánk, hogy az akváriumi növényzet gondozása egy egyszerű dolog, hiszen nem kell más, mint betenni az aljzatba, és már jól is érzi magát. A különböző akváriumi táptalajokat könnyedén beszerezheted bármelyik akvarisztikával foglalkozó áruházban vagy webáruházban.

Egy ideális táptalaj átlagosan 6-8 hónapig képes ellátni tápanyaggal az akváriumi növényeket. Ez jó hír, mert azt jelenti, hogy nem kell túl gyakran cserélni. Az a legjobb, ha megfelelő alapot nyújt a növénynek, azaz könnyedén meg tudnak kapaszkodni benne a gyökerével. Ideális esetben nagyban hozzájárul az akvárium tisztaságának és egészségének fenntartásához. Persze arra is volt már példa, hogy a táptalaj nem rendelkezett elegendő tápanyaggal a növénynek. Ebben az esetben érdemes némi tápoldattal pótolni a hiányt.

Készítsünk házilag

Ha nem akarunk bolti táptalajra költeni, akkor akár magunknak is előállíthatjuk otthon. Ehhez nem kell más, mint egy kis virágföld, amit alaposan kifőzünk egy lábasban. Ez egy elengedhetetlen mozzanat, méghozzá azért, mert az esetlegesen a virágföldben lévő élőlények a hő hatására elpusztulnak. Ha megtörtént a kifőzés, akkor utána alaposan ki kell tisztítani és a legjobb, ha megismételjük a műveletet.

Amennyiben már tökéletesen tisztának ítéljük a táptalajt, akkor már mehet is az akváriumba a növények alá. Lehetőség szerint ne az egész alsó részt borítsuk be a talajjal, hanem formázzunk belőle 4-5 centis kis dombokat, amikbe később a növényeket ültetjük. Ezután fedjük be a hagyományos aljzattal. Arra ügyeljünk, hogy ne keveredjen össze a kettő, mert az igazából nem vezet sehova, és a funkciójából is veszít az akváriumi táptalaj.

Félig érdemes feltölteni az akváriumot vízzel, majd ha ez megvan, akkor egyesével szépen beletenni a táptalajba a növényeket. Ennek során is figyelni kell arra, hogy ne keveredjen össze a táptalaj az aljzattal. Ezután következhet az akvárium teljes feltöltése, de nagyon kell ügyelni, hogy lassan és fokozatosan történjen a folyamat.

Az akvárium tisztaságához és a tartós növényvilág kialakításához mindenképp jó döntés, ha hetente egy CO2 tablettát adunk a vízhez, mivel ez segít abban, hogy a növények tápanyagfelvétele optimálisan működjön.

Akár műnövényeket is használhatunk az akváriumban, hisz ma már nagyon sokféle van, ami nem kelt természetellenes hatást, de azzal számolnunk kell, hogy ebben az esetben a növények pozitív hozadékai elmaradnak.

(PR-cikk)