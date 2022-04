Mit tesz a METRANS a klímasemleges közlekedésért

Délnyugat-Szlovákia szívében, Dunaszerdehelyen egy fontos tevékenységet koordinálnak, amely az egész bolygó számára meghatározó lesz az elkövetkező évtizedekben, mégpedig azt, hogyan kezeli az emberiség az éghajlatváltozást, amelyről minden évben április 22-én, a Föld Napján emlékezünk meg.

A közelmúltban egy jelentős téma szorult háttérbe - az éghajlatváltozáshoz való hozzáállás.

A világ légszennyezésének egyik fő okozója a közlekedés és a szállítás. A felelősségteljes vállalatok azok, amelyek a nyereség elérése mellett azon is dolgoznak, hogy megmaradjanak az üzletben, ugyanakkor változtassanak a működtetési folyamataikon a cél elérése érdekében. A cél pedig a szén-dioxid-kibocsátás nélküli üzemelés, ami a légkör felmelegedéséhez nagymértékben hozzájárul.

A gyakorlatban szén-dioxid-semleges közlekedésről beszélünk. Hogyan lehet ezt elérni?

A környezetbarát közlekedés maximalizálása

A METRANS az éghajlat-semleges közlekedés egyik példája. Szlovákiában a dunaszerdahelyi székhelyéről koordinálja a konténerek szállítását. Közép-Európa legerősebb intermodális vállalatának filozófiája egyszerű: a környezetbarát szállítás maximalizálása. A leginkább környezetbarát közlekedési, szállítási mód a vasút. Egy vonat akár 50 teherautót is helyettesíthet. Ha az árukat konténerekbe rakják, amelyeket a dunaszerdahelyi konténerterminálon átraknak a vonatra, akkor azokat klímasemleges módon tudják továbbszállítani a kikötőkbe. A METRANS azonban tovább fejlesztette, és részletesen kidolgozta a klímasemleges közlekedés módját.

Átrakodás a kikötőben és az út Nyugat-Európán keresztül

A METRANS a HHLA csoport tagja, amely a hamburgi kikötő termináljainak jelentős részét, valamint az olaszországi és észtországi kikötők egy részét üzemelteti. Itt a tengerjáró hajókról konténereket átrakó elektromos bakdarukat automatizált, mozgó, elektromos járművek egészítik ki. Ennek eredményeképpen a konténerek átrakása CO2 kibocsátás nélkül történik. A konténervagonok élére egy modern, elektromos mozdony kerül. Ez utóbbi például fék-energia visszanyeréssel van felszerelve. Bár indításkor áramot fogyaszt, fékezéskor áramot ad a hálózatba. Németországon és Ausztrián áthaladva a METRANS kizárólag megújuló forrásokból származó villamos energiát vásárol, ami akár 60%-kal csökkenti a teljes CO2- kibocsátás szintjét.

Dunaszerdahelyre érkezéskor

Amikor a vonat megérkezik egy tengeri kikötőből egy belföldi kikötőbe, például Dunaszerdahelyre, a konténereket ismét elektromos bakdarukrakják át teherautókra. Jelenleg a már működő három mellett még egy bakdarut helyeztek üzembe itt Csallóközben. Tehát a konténerek kibocsátás nélkül érkeznek Dunaszerdahelyre vagy egy másik terminálra, például Budapestre.

Elektromos teherautók és a zöld jövő

A cél a teljes, klímasemleges működés elérése 2040-re. Már ma is folynak tevékenységek ennek érdekében. Az első elektromos teherautók idén kezdték meg működésüket a budapesti terminálon. A WIN Capital, a METRANS egyik, az úgynevezett utolsó mérföldön történő szállításra szerződött vállalata, egy akkumulátoros teherautóval rendelkezik, amelynek hatótávolsága akár 200 kilométer is lehet. A gyorstöltés révén mindössze két óra alatt feltölthető, és így a lehető legkörnyezetbarátabb módon szállíthat konténert az ügyfelek számára.

Ezzel még nem ért véget a klímasemleges közlekedésre irányuló tevékenység. Nemcsak a megfelelő energiafelhasználásról, hanem annak megtakarításáról is szó van. Még egy olyan, látszólag egyszerű dolog is, mint a terminálvilágítás LED-izzókra való cseréje, jelentősen csökkentheti az áramfogyasztást, így az a napi működés egyéb fontos tevékenységeire is rendelkezésre áll. A METRANS számos tevékenységet fejleszt ki az éghajlat-semleges közlekedés és egy olyan vállalat létrehozása érdekében, amely példaképül szolgál mások számára.

(PR-cikk)