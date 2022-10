Mitől függ a nappali berendezése?

A nappali lakásunk központi helyisége, fontos tehát, hogy ízlésünknek megfelelően rendezzük be a praktikus szempontokat is figyelembe véve. A bútorok kiválasztása előtt gondoljuk át, mire fogjuk használni a szobát, és ez alapján döntsünk.

A nappali mint az összejövetelek helyszíne

Nagyon sok család a nappalit arra használja, hogy ott gyűljön össze a nap végén, illetve hétvégenként. Számukra ez a helyiség valóban központi szerepet tölt be: itt folynak a nagy beszélgetések, kártyacsaták, de a vendégek is itt foglalnak helyet.

Egy ilyen nappaliba mindenképp egy olyan bútort és szekrénysort érdemes választani, amely ezeket a célokat szolgálja. A legjobb egy helyről beszerezni mindent: a Homelux lakberendezési webáruház nappali kategóriája minden szükséges kelléket tartalmaz, ami egy modern, világos, tágas helyiségbe kellhet.

Akik nagy társaságokat fogadnak otthonukban, gyakoriak náluk a szülinapi bulik, társasjátékestek, azoknak egy nagyobb ülőgarnitúra jól fog jönni, esetleg egy kihúzható kanapé, ami vendégágyként is szolgálhat. Jobb, ha fotelek, puffok is vannak a szobában, hogy mindenki kényelmesen helyet tudjon foglalni.

A dohányzóasztal is elengedhetetlen bútor! Ide rakhatunk poharakat, tányérokat, ha vendégek jönnek, de a társasjátékozáshoz is használhatjuk az asztalkát.

A nappali, ahol tévét néz a család

Persze sok olyan család is van, ahol általában nincs nagy fennforgás, és a nappalit elsősorban pihenéshez, tévénézéshez használják. Ilyen esetben is válasszunk kényelmes ülőalkalmatosságokat, de nem muszáj az eleganciára törekedni.

Sokak számára tökéletes lehet a babzsákfotel is: ez nagyon kényelmes, a fiatalok körében pedig nagyon közkedvelt. Ha kamasz gyerekeink vannak, ilyet mindenképp szerezzünk be nekik!

A tévé elhelyezésére is érdemes figyelmet fordítanunk: a nappali szekrényen is helyet kaphat, de még jobb, ha külön tévéállványra rakjuk. Ezekből sokféle kapható, szín és méret szerint is válogathatunk a modern tévészekrényekből.

A fiókos komódok, szekrények tárolóhelyként is szolgálhatnak: fontosabb iratokat, ritkábban használt kellékeket, díszeket is elrejthetünk bennük. A praktikus szempontokat is vegyük figyelembe a bútorok kiválasztásakor!

Relaxálás a nappaliban

A nappali lehet a feltöltődés, relaxálás helyszíne is. Ha pihenni vonulunk ide vissza, akkor vásároljunk ide kényelmes foteleket, és ne feledkezzünk meg a hangulatvilágításról sem!

Berendezhetünk itt egy kis kuckót magunknak, ez lehet a tökéletes olvasósarok! Téli estéken egy meleg pléddel, egy pohár kakaóval nyugodtan olvasgathatunk itt kedvünkre. Álljon itt egy könyvszekrény, egy széles fotel, állólámpa, esetleg egy kis asztal.

Ha igazi luxusra vágyunk, egy wellnessrészleget is elképzelhetünk ide: ehhez csupán egy masszázsfunkcióval is ellátott relax fotelre van szükség, mely szintén beszerezhető a Homeluxnál!

A lehetőségek adottak: a tökéletes nappali berendezéséhez a lakás stílusához illő, praktikus bútorokat, kiegészítőket kell kiválasztanunk.

