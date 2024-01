Mitől lesz különleges egy céges ajándék?

Alighanem ma már senki sem kérdőjelezi meg azt, hogy még egy céges környezetben - akár a partnereknek, ügyfeleknek vagy munkatársaknak készülünk meglepetéssel - átadott ajándék sem lehet kisszerű, unalmas, semmitmondó. Hol vannak már a repi szuvenírek, a céglogózott, egyszerű és értéktelen csomagok? Mindez a múltté, és elérkezett az ideje annak, hogy megértsük, egy formabontó meglepetéssel valóban mély nyomot hagyhatunk azokban, akiknél ez igazán számít.

Ne legyünk sablonosak!

Szerencsére akad arra is opció, hogy elkerüljük a szürkeséget. A lockalbox céges ajándék esetén is igencsak izgalmas lehetőségeket kínál, amellyel mély benyomást tehetünk azokra, akik igazán számítanak, fontosak nekünk. S talán nem is hinnénk, de a gyümölcsöző vállalkozások alapja bizony abban is rejlik, hogy mennyire tudnak kitűnni e tekintetben a versenytársak közül.

Ugye a te vállalkozásod is különleges?

Ez abban is kitűnhet, hogy milyen kapcsolatot ápolsz azokkal, akikkel nap mint nap együtt dolgozol. Egy ilyen viszonyban pedig éppolyan fontosak az ünnepek, mint egy hagyományos társas kapcsolatban. Ha pedig ennek ilyen jelentősége van, akkor nem is lehet kérdéses, hogy az ajándékozás terén sem elégszel meg az idejétmúlt tradíciókkal. Felejtsd hát el a logózott pólókat és bögréket, inkább adj valami olyat, amire mindenki emlékezni fog!

Kik azok, akik nem érik be a szokványossal?

Mindenki, akinek számít az egyéniség, s nem szeretne a felejthető kategóriába kerülni. Nem véletlen, hogy egy olyan oldal készítőinek, amilyen a minner.hu, valami egészen különlegessel rukkolt elő a lockalbox csapata.

Legyen maga a csomagolás is ajándék!

A lockalbox ajándékcsomagjaival nem csupán letudjuk a hivatalos köröket, hanem olyat kínálunk, ami valóban felejthetetlenné teszi az élményt. Ha úgy tetszik, személyre szabhatjuk az ajándékunkat, és azt valóban senki nem fogja elfelejteni.

A lakattal lezárt, telefonos kvízjátékkal nyitható meglepetés már önmagában a külsejével képes elvarázsolni. De természetesen a beltartalom is olyan értéket képvisel, amely mellett nem lehet szó nélkül elmenni.

Okos ajándékdoboz, amit szerethetünk kívülről és belülről is

Ahhoz, hogy megérthessük a lockalbox koncepcióját, érdemes megismernünk, hogy milyen célból született meg az okosdoboz, amellyel elkápráztathatjuk a megajándékozottakat. Ez pedig nem más, mint az élmény testközelbe hozása a csomagolás révén, valamint a beltartalom, amely elsősorban különleges, nem minden bolt polcán ott sorakozó kézműves termékekből áll.

Játékos élmény kívül, értékes termékek belül - talán ezzel írhatnánk le a legjobban ezeket az ajándékcsomagokat, amelyek ráadásul dekorációs világításként is funkcionálnak az átadás után, így örök emlékként megmaradnak. Kombinációs lakat, QR-kód, kvízjáték: itt bizony kalandra hív már az is, hogy kinyithassuk a meglepetést. Mint egy szabadulószobás játék, ám ezúttal nem mi, hanem az ajándékunk lesz lakat alatt.

Készen állsz, hogy felejthetetlen élményt szerezz? Válaszd a lockalbox termékeit hozzá!

(PR-cikk)