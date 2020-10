Mivel Kotleba vírusos lett, ma letesztelik az összes parlamenti képviselőt

Tekintettel arra, hogy Marian Kotleba parlamenti képviselőről csütörtökön kiderült, hogy koronavírusos, pénteken változik a törvényhozás munkarendje. Mindenkit letesztelnek.

Fotó: tasr

A szélsőséges ĽSNS elnöke tegnap este jelezte közösségi oldalán, hogy a Gestapo-módszerrel dolgozó bíróságon október 12-én elkapta a vírust. Emiatt a parlament ma reggel 9-kor arról szavaz, hogy berekesztik az ülést és azt elhalasztják jövő keddre. Juraj Šeliga, a törvényhozás alelnöke írt erről a Facebook-oldalán.

Ugyanakkor a képviselők arra is felkészülhetnek, hogy pénteken 10 órától mindenkit letesztelnek a pozsonyi Szent Mihály Kórházban. De nemcsak a politikusokat, hanem a parlament alkalmazottjait is. Információk szerint ez a teszt ugyanaz az antigén fajta lesz, amivel az országos tesztelést is végezni fogják.

Kotleba már karanténban volt, ugyanis ügyvédjének, Tomáš Rosinának korábban pozitív lett a koronavírus-tesztje.

(tasr/para)