Mobil mintavételi pontokat ellenőriztek, a hiányosságok miatt súlyos pénzbüntetéseket is kiszabtak

Állandó mobil mintavételi pontokat (MOM) ellenőriztek az elmúlt napokban, amelyeket nem az önkormányzatok, hanem az egészségügyi minisztérium által megbízott cégek működtetnek.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Az ellenőrzések során keddig összesen 2800 euró értékben osztottak ki büntetéseket a mobil mintavételi helyek üzemeltetőinek, ebből a minisztérium ellenőrző csoportja 1400 eurót rótt ki – közölte Zuzana Eliášová, a minisztérium szóvivője.

Keddig összesen 31 ellenőrzés zajlott. A leggyakoribb hiányosság az volt, hogy a mintavételi ponton nem volt elég egészségügyi alkalmazott: összesen kilenc helyen nem volt legalább ötfős a személyzet.

Már az első véletlenszerű ellenőrzések sem sikerültek jól, ezért döntöttek úgy, hogy hivatalosan is ellenőrizni fogják azokat a helyeket, ahol hiányosságokat észleltek. A követelmények be nem tartása esetén a minisztérium a pénzbírság mellett akár fel is bonthatja az adott féllel kötött szerződést.

Jelenleg 762 állandó mobil mintavételi pont működik az országban.



(TASR/para)