Modern buszmegállókkal gazdagodott Fülek

Az elmúlt napokban a város befejezte a Püspöki úti többlakásos lakóház előtti térség komplex revitalizálását. Új, vízelvezetést is biztosító, burkolatkővel kirakott kétszintes járda épült, megújult a zöldövezet és a kültéri berendezések is. Az önkormányzat úgy döntött, hogy a térség revitalizálásán belül a két régi buszmegállót is újakra cserélik.

„Modern, üvegezett típusúakat választottunk, melyek szépen beilleszkednek a város kültéri berendezéseinek kialakulófélben levő egységes dizájnjába“ – mondta Agócs Attila polgármester. Amint még kiegészítette, egy további megálló is ki lett cserélve a Nálepka utcában. „Az egyik legfrekventáltabb a városban, és éppen ezért esett rá a választás. A megállók cseréjén kívül minden esetben felületrendezést is végeztünk, mind a buszmegálló alapzatát, mind a környező területet tekintve“ – folytatta a polgármester, hozzátéve, hogy a munkákat a városi Közhasznú Szolgáltatások (VPS) dolgozói végezték.

A legnagyobb változáson épp napjainkban esik át a Losonci úti buszmegálló. „Itt eddig nem volt semmilyen fedett konstrukció, csak egy tábla jelölte a felszállóhelyet. Az alapzat már elkészült, és maga a buszmegálló is a helyére került. Jelenleg a környező terület rendezésén, valamint a múltban büféként szolgáló régi fa bódé eltávolításán dolgozunk, amely már évek óta nincs használva, és pusztulófélben van“ – egészítette ki a polgármester szavait Tóth Tibor, a Közhasznú Szolgáltatások igazgatója.

A négy buszmegállón végzett munkálatok az önkormányzatnak több mint 17 ezer eurójába kerültek. „A további megállók cseréjét a jövőben fokozatosan akarjuk megvalósítani. Főleg a város peremterületein, ahol még a múlt rendszert idéző régi, elhasználódott buszmegállók vannak, vagy egyáltalán nincs semmi“ – zárta mondandóját a polgármester.

(Kovácsová Klaudia)