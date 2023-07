Modern lépcső a huszonegyedik század elvárásaira szabva

Az épület szintjeit összekötő lépcsősorban rengeteg lehetőség rejlik funkcionális és esztétikai szempontból egyaránt. A modern építkezésben hatalmas szerepe van a lépcsőnek, csak egy kis kreativitásra van szükség.

Lépcsősor dermesztett beton technológiával

A dermesztett beton technológia szó szerint lehetőségek tárházát nyitotta meg az építőipar legkülönfélébb részein. Ennek az építési módnak számtalan előnye van, így egyre több helyen alkalmazzák. Habár a beton említésére sokan ridegségre, puritán anyagra gondolnak, mely a ház belső terével csak nehezen összeegyeztethető, azonban érdemes nyitottnak lenni felé. A The Best Bau Box oldalán számtalan beltéri festék áll a rendelkezésünkre, ezekkel pedig kellemesebbé tehetjük a légkört.

Amikor számít az idő

A belső munkálatok és az átépítés általában nagy kosszal és akár több hetes munkával, illetve felfordulással járnak. Ha fontos számodra, hogy mielőbb használatba tudd venni új lépcsődet, akkor érdemes élni a dermesztett beton nyújtotta előnyökkel.

A The Best Bau Box szakemberei a megrendelést követően kiszállnak a helyszínre felmérés céljából, és a vonatkozó szabályok betartásával megtervezik, majd megépítik a lépcsőt. A munka nem jár hatalmas felfordulással, és bonyolult zsaluzatra sincs szükség. Az építés megkezdésétől számítva a lépcső körülbelül egy-négy nap múltán el is készül.

A szakemberek nem csupán a gipszbeton lépcsők kivitelezésében tudnak segítenek, hanem purhab szigetelésben is állnak rendelkezésre. A webáruház folyamatosan bővülő termékpalettája olyan minőségi anyagokat tartalmaz, melyek az építőiparban dolgozók és a

hobbi ezermesterek minőségi munkavégzését támogatja.

A gipszbeton lépcsők előnyei

Még a nők számára is előnyös! Sokan már a felújítás gondolatára is rosszul vannak, ez ugyanis jellemzően azt jelenti, hogy egész napos takarítás követi a szakemberek munkáját. A gipszbeton lépcsőt nemcsak a férfiak szeretik, hanem a háziasszonyok is, mivel a kivitelezést követően nem kell hosszas takarítással szenvedni.

Ha a gipszbeton számodra túl rideg anyag, és nem tudod elképzelni a lakásban, akkor érdemes ellátni valamilyen burkolattal. Ez lehet textil, kő vagy fa. Ha utóbbi mellett döntesz, akkor egy szép, természetes hatású lépcsőd lehet, mely a hagyományos típusokkal ellentétben nem nyikorog.

A költségeket tekintve is megéri a gipszbeton lépcső mellett dönteni. Ennek oka, hogy a hagyományos lépcsőkhöz képest 20-30%-ot lehet spórolni.

A speciális betonnak köszönhetően a kötési idő negyvennyolc óra. A korszerű és tartós gyártás technológiára nem kevesebb, mint harminc év garancia jár.

Annak ellenére, hogy betonról van szó, viszonylag könnyű szerkezetről van szó, amely feleslegesen nem terheli az épület szerkezetét.

A gipszbeton lépcső számtalan előnnyel rendelkezik, azonban tagadhatatlan tény, hogy az esztétika kiemelkedik ezek közül. Ha a dermesztett beton technológia mellett teszed le voksod, évtizedekig gyönyörködhetsz látványos, csodaszép lépcsődben!

(PR-cikk)