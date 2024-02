A modern szemléletű anyanyelvoktatással foglalkozik a februári Katedra

A február 21-ére kitűzött anyanyelv nemzetközi napja alkalmából a Katedra XXXI. évfolyamának 6. lapszáma az anyanyelvoktatást helyezi középpontba.

A tematikus blokkot a csallóközi nyelvjárási netköltészet megalapítójával, Kovács Ákossal készített interjú indítja, amit Oros Bugár Anna magyartanárok körében végzett attitűdfelmérésének az eredményei, majd Vančo Ildikó és Kozmács István korszerű nyelvtanoktatással kapcsolatos észrevételei és módszertani javaslatai követnek. A szerzők a szociolingvisztikai kutatásokkal egybecsengően a felcserélő szemléletű anyanyelvpedagógia helyett a hozzáadó szemléletet erősítik meg az írásaikban.

A nemrégiben indított Jó gyakorlat rovatban ezúttal a Tiszta levegőt! projektet és társadalmi aktivitást mutatja be Kökényesi Ágnes, az Environmentális nevelés rovatban a környezettudatosság informatikaórába történő beépíthetőségére kínál Szabó Tibor, Žitný Rastislav és Jurík Tünde módszertani variációkat, a Pályakezdők rovatban pedig Lajos Petronella mutatkozik be egy érzékfejlesztésre fókuszáló mesefeldolgozás leírásával. A pedagógiai tárgyú írások között Schulcz Patrik a részvételi akciókutatás oktatásbeli hasznosíthatóságát ismerteti, Csicsay Alajos pedig a tanári mesterség esszenciájáról elmélkedik. A kiemelt írások mellett a gabonafélék történetéről, a Legere Irodalmi Verseny összefoglalásáról, meghatározó kulturális élményekről is olvashatnak az érdeklődők.

A digitális folyóirat megjelenését a Kisebbségi Kulturális Alap és a Magyar Tudományos Akadémia támogatja. A februári lapszám ingyenesen elérhető a folyóirat honlapján.



