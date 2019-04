A MOL éves közgyűlése 107 milliárd forint osztalék kifizetést hagyott jóvá 2019-ben

A mai napon a MOL sikeresen megtartotta éves közgyűlését Budapesten. Az eseményen elfogadásra került az igazgatóság által javasolt 107 milliárd forintnyi osztalékfizetés, amely jelentős növekedés a tavalyi évhez képest. A részvényesek jóváhagyták az igazgatóság 2018-as pénzügyi jelentését és konszolidált pénzügyi beszámolóját. Emellett a közgyűlés elismerte az Igazgatóság 2018-as üzleti évben végzett munkáját és felmentvényt adott az igazgatóság tagjainak.

Az osztalékfizetés 11.8 százalékkal, hozzávetőlegesen 95 forintra nő részvényenként, amely a tavalyi 85 forint/részvény osztalékhoz képest további növekedést jelent, ily módon a MOL-csoport folytatja fokozatosan növekvő osztalék kifizetési politikáját. Emellett, hasonlóan az előző évhez, a részvényesek jóváhagyták az igazgatóság által javasolt rendkívüli osztalékfizetést, amelyet a cégcsoport 2018-as erős szabad cash flow-ja tesz lehetővé. A rendkívüli osztalék az alaposztalék 50 százaléka, azaz részvényenként 47.5 forint, így a várható osztalékfizetés 142.5 forint/részvény a 2018-as pénzügyi évben.

A közgyűlés jóváhagyta Dr. Csányi Sándor, Dr. Anthony Radev és Dr. Martonyi János újraválasztását az igazgatóságban, valamint új tagként megválasztotta Talal Al Awfit. Emellett a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjának választották Dr. Pandurics Anettet.

Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója a következőket mondta el a közgyűlésen: “Örömmel zárom le a 2018-as pénzügyi évet, amelyre egy sikeres és meghatározó évként fogunk visszaemlékezni. Ez az az év, amikor új üzletágakba és új technológiákba invesztáltunk, amelyek megalapozzák a cég jövőjét és növekedését. Az igazgatóság és a menedzsment is arra törekszik, hogy úgy alakítsa át az üzletágat, hogy az továbbra is stabilan működjön, és erős pénzügyi teljesítményt nyújtson. Szeretném megköszönni részvényeseink támogatását az Igazgatóság döntéseivel kapcsolatban. 2019-ben tovább folytatjuk az üzletág átalakítását, miközben azon leszünk, hogy a részvényesek számára továbbra is vonzók legyünk.”

A MOL 2018-ban 10 százalékkal magasabb, 2.69 milliárd dollárnyi EBIDTA-t ért el, amellyel magabiztosan túlszárnyalta pénzügyi célkitűzését. Az Upstream és a Fogyasztói Szolgáltatások üzletágak továbbra is jelentősen hozzájárultak a növekedéshez, míg a Downstream üzletág belső hatékonyságnövelő programja részben ellensúlyozni tudta a gyengülő nagykereskedelmi árrést.



(mol.hu)