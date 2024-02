MOL Extraliga: Nehéz kezdés után diadalmaskodtak a dunaszerdahelyi kézis lányok

Sárga-kék győzelemmel zárult a HC DAC Dunaszerdahely és a Vágsellye együttesének összecsapása február 24-én. A MOL extraliga 19. fordulójában találkozott a két szlovák csapat 16 órai kezdettel.

Kép forrása: Facebook (HC DAC Dunajská Streda - HC DAC Dunaszerdahely)

„A mérkőzést nehézkesen kezdtük, a támadójátékunk kiszámítható volt és erőtlen. A kialakított helyzeteket sem használtuk ki. Ellenfelünk mindezt kihasználva négygólos előnyre tett szert. Az első játékrész végére kemény munkával azonban sikerült ledolgoznunk hátrányunkat. A második félidőt döntetlen állással kezdtük meg, melyet követően már jobban ment a játék, és a vezetést is átvettük. A védekezésünk jól működött, és a támadó játékunkat is fel tudtuk zárkóztatni. Mindez azt eredményezte, hogy a félidőben végig mi diktáltunk, fokozatosan növeltük előnyünket, amelyet a találkozó végéig meg is tartottunk. Örülök a győzelemnek, gratulálok a lányoknak“ – nyilatkozta Debre Viktor vezetőedző.

MOL Extraliga 19. forduló:

HK Slovan Duslo Šaľa (Vágsellye) - HC DAC Dunaszerdahely: 23-30 (11-11)

