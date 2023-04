Molotov, áldással

A magyarországi pápalátogatás előestéjén a Sándorpalota.hu oldal rövid közleményben tudatta, hogy „a köztársasági elnök mások mellett kegyelmet adott a Hunnia-perként ismertté vált ügyben jogerősen elítélteknek is, akik esetében a szabadságvesztés felfüggesztéséről döntött”.

Fotó: magyarnarancs.hu

Azaz kiengedték a börtönből Budaházy Györgyöt és társait, akiknek a lelkén többek között két miniszter háza elleni Molotov-koktélos, egy miniszter háza elleni lőfegyveres támadás, akkori kormánypártok irodáinak felgyújtása, egy volt szocialista pártalelnök megveretése vasrudakkal, hat parlamenti képviselő elleni gyújtogatásos támadás, melegbárok és egy antiszemita telefonokkal megsorozott jegyiroda felgyújtása, egy robbantásos merényletsorozat szárad.

Az elsőrendű vádlottat 2022-ben, a második (megismételt) elsőfokú eljárásban tizenhét év fegyházra ítélték, ezt idén márciusban, másfél hónappal az elnöki kegyelem előtt hat évre mérsékelték; különben ekkor adta be a védelem a kegyelmi kérvényt, amit most a Sándor-palota most az egyházfő tiszteletére pozitívan bírált el.

Én meg nem értem, első fokon hogyan nézhetett ennyire mellé a jognak a bíróság, amennyiben első fokon nézett mellé; vagy mi változott meg ennyire tizenkét hónap alatt az elsőfokú eljáráshoz képest; magyarázat a másodfokú ítéletre sincs.

Terroristákat ezenfelül nem szoktak félidőben kegyelemben részesíteni, de hát ahány ház, annyi szokás. Annál is kevésbé szokták a bűnbánat semmi jelét nem mutató, ellenben lóháton peckeskedő terroristákat kegyelemben részesíteni, mert a társadalomra való veszélyességük nem szűnt meg.

Már ahol ez szempont. Magyarországon ugyanis nem az. A miniszterelnök irodája előtt tüntető maroknyi diák veszélyes, úgyhogy könnygázzal kell lefújni – a jogerősen elítélt terrorista nem. Természetesen a maroknyi diák sem veszélyes olyan értelemben, hogy Magyarországon az uralmi elit szemszögéből nézve nincs társadalom. Az elit van, meg a potenciális szavazói, akiket a külvilág rigolyái miatt négyévenként hűségnyilatkozatra kell ösztökélni.