Monte-carlói tenisztorna - Fucsovics feljutott a főtáblára

Fucsovics Márton feljutott a főtáblára az 5,78 millió euró (2,18 milliárd forint) összdíjazású monte-carlói salakpályás férfi tenisztornán.

TASR-felvétel

A világranglistán 72. magyar játékos a szerb Filip Krajinoviccsal (78.) csapott össze vasárnap a selejtező második fordulójában.

Az első szettben Fucsovics kétszer is elvette ellenfele adogatójátékát és 41 perc alatt előnybe került. A folytatásban is lendületben maradt, 3:1-es vezetése után azonban a mérkőzés során először elvesztette a szervagémjét, Krajinovic pedig egyenlített. Ezután fej fej mellett haladtak egészen Fucsovics 6:5-ös vezetéséig, amikor a szerb megremegett, s az újabb brék egyben a magyar játékos győzelmét is jelentette.

A mérkőzés 1 óra 39 percig tartott.

A nyíregyházi teniszező a főtábla első fordulójában a holland Botic van de Zandschulppal találkozik, aki 31. az ATP-rangsorban. A mérkőzés hétfőn 11 órakor kezdődik.

Eredmény, selejtező, 2. forduló (a főtáblára jutásért):

Fucsovics Márton (6.)-Filip Krajinovic (szerb, 8.) 6:3, 7:5

MTI