Morognak a bírók Ficóra, egyikük fel is jelentette!

Rágalmazásért jelentette fel Robert Ficót, az ellenzéki Smer-SD elnökét Ružena Sabová, a Specializált Büntetőbíróság bírónője. A bíróságelnöke, Ján Hrubala pedig erősen elhatárolódott attól, amit Fico hadovált össze csütörtökön.

Robert Fico (Fotó: TASR)

Robert Fico csütörtökön kijelentette, hogy a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) rendőrei konkrét bírókat intéztek bizonyos ügyeik, vagy gyanúsítottjaik vizsgálatához. Fico szerint az egyik ilyen bíró éppen Ján Hrubala, a bíróság elnöke. A Smer elnöke ismét rendőri beszélgetések átiratát húzta elő, mely szerint a rendőrök arról társalogtak, mikor kellene egy-egy konkrét gyanúsított vizsgálati fogságáról szóló javaslatot benyújtani, hogy konkrét bíró legyen ügyeletben. Fico úgy véli, ez is a rendőrök, bizonos speciális ügyészek és bírók által folytatott eljárások jogtalanságát igazolja.

Ružena Sabová bírónő pénteken büntető feljelentést tett Robert Ficóra, mivel a kijelentései a szakmai megítélését érintik. Katarína Kudjáková, a Specializált Büntetőbíróság szóvivője szerint rágalmazás és a bírói független döntéshozatalba történt beavatkozás gyanújával született a feljelentés.

Elhatárolódott Fico kijelentéseitől Ján Hrubala is, szerinte ugyanis az ellenzéki pártvezér hazudik. "Amit mondott, abból semmi nem támasztja alá azt, hogy sikerült elintézniük az ügyükhöz azt a bírót, akit szerettek volna" - jelentette ki. Szerinte erre nincs is lehetőség.

A rendőrök előtt ismertek az egyes bírók szolgálati telefonszámai, ugyanakkor a bírók nem kezdeményeznek velük beszélgetést, nyomást pedig nem éreznek a részükről.

Hrubala kifejtette azt is, hogy a rendőrök számára ismert a bírók ügyeleti rendje is, de azért nem vállalhatnak felelősséget, hogy egy-egy javaslatot például vizsgálati fogságra mikor nyújtanak be a rendőrök.

(TASR)