Most csak a szegény "vakcinátlanokat" szívatja a kormány, de az átmeneti időszak után letisztul a kép

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG.

Mivel az alkormánybíróság szerdán megvétózta azt a szabályrendszert, amelyik egy szintre emelte az első adaggal beoltottakat és a totálisan védettre vakcinázottakat, a kormány gyorsan összekapta magát és lázasan töri a fejét, hogyan lehet menteni a helyzetet.

Már dolgoznak a legeslegújabb szabályokon

Már készülőben van a határátlépésre vonatkozó legeslegújabb rendelet, nyugtatott meg mindenkit csütörtökön az egészségügyi miniszter, miután elkezdődött a találgatás, mi lesz most a külföldről hazatérőkkel. Vladimír Lengvarský szerint azt a szabályt el kell törölni, amelyik kimondja, hogy azok az emberek, akik megszerezték az első dózisukat, nem kell karanténba vonulniuk. A miniszter azonban meg akarja találni annak módját, hogy azok, akik naivan bíztak az előírások tartósságában, és egy vakcinával a szervezetükben már kirepültek külföldre, hogyan térhetnek haza anélkül, hogy "házifogságba" kerüljenek.

Az egészségügyi politika irányítója töredelmesen bevallotta, hogy milyen elgondolás vezérelte a döntéshozókat, amikor úgy határoztak, hogy már az egyetlen oltással rendelkezők előtt is szélesre nyissák az államhatárokat. Persze, azt szerették volna elérni, hogy az emberek oltassák be magukat, mert megéri. És pár napig működött is ez a rendszer. Erre meg jött az ellenzék akadékoskodása, amire a bírák is felkapták a fejüket és kekeckedni kezdtek, hogy ez így diszkrimináció, és véget kell vetni annak, hogy csak a szegény "vakcinátlanokat" szívatja a kormány. De most, hogy már tudni, mit diktál a jogállamiság felett őrködő kassai testület, Lengvarský megróbálja a helyére rakni a dolgokat. Azt mondja, a készülő intézkedések egy fokkal keményebbek lesznek, mert egyenlőségjelet kell tenniük azok között, akiket az első adaggal oltottak be és akik a fegyverükhöz kapnak, ha azt hallják, védőoltás.

Vasárnapig marad a mostani helyzet

Ami biztosnak tűnik ebben az állandó bizonytalanságban, hogy vasárnapig nem változnak a határokon bevezetett intézkedések. És majd a jövő hét elejétől két hétig átmeneti időszak következik, amikor az egy oltással rendelkezőknek a hazatérést követően nem kell karanténba mennük és azonnal elvégeztethetik a PCR-tesztjüket, hogy mentesüljenek a karanténkötelezettség alól. Aztán augusztus 2-tól új világ jön, és attól kezdve majd két kategória létezik: a teljesen beoltottak és azok, akikre pár napig vesztegzár vár. Más szóval, a hülyének is megéri kibírni az injekciózást. Kivéve azokat a megvilágosodottakat, akik szerint mégis lapos a Föld.

Mit tett a belügyminiszter tíz éve?

De még ők is felkaphatták a fejüket arra a híresztelésre, miszerint a belügyminiszter múltját egy korrupciós ügy árnyékolná be. Kiszivárgott ugyanis egy hangfelvétel, amelyen a Pénzügyi Hatóság korábbi vezetője arról beszélt a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség azóta szintén menesztett igazgatójának, hogy vagy 10 éve 100 ezer euró kenőpénzt fogadott el Roman Mikulec. Az Igor Matovič pártjához tartozó belügyminiszter tagadja, hogy még a katonai hírszerzés vezetőjeként csúszópénzt fogadott volna el. A kormányfő egyelőre hisz a miniszterének, meg azt is tudja, hogy a pénzügyőrség vizsgálati fogságban tartott exfőnöke együttműködik a rendőrséggel. Hogy mennyire, az majd biztos kiszivárog.

Kováčik a helyén marad

Ahogy az is kiderült csütörtökön, hogy akármennyire is szeretett volna kiszabadulni, Dušan Kováčik volt speciális ügyész is a rácsok mögött maradt. Hiába kínált 70 ezer euró óvadékot, ez nem hatotta meg az ügyével foglalkozó bírókat. Kováčikot azzal vádolják, hogy még 2017-ben 50 ezer euróért cserébe segédkezett abban, hogy szabadon engedjék a Takáč-banda vezetőjét az előzetes letartóztatásból. Meg azzal is, hogy bűnszervezet alapításánál segédkezett, illetve visszaélt a jogköreivel. Ez már olyan horderejű ügy, hogy emiatt ki akarják hallgatni a titkosszolgálat vezetőit és a korábbi legfőbb ügyészt is. Szóval nem babra megy a játék. Ahogy azt a legutolsó parlamenti választások óta, meg a világjárvány megjelenése óta szinte már megszokhattuk.

Sidó Árpád