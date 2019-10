Most jött el az MKDSZ ideje? A törpepártnak nagy szerep juthat a Híd és az MKP jövőjét illetően

Szombaton bejelentette a parlamenti választások előtti együttműködésről szóló tárgyalások újrakezdését/folytatását az MKP a Híd párttal, aminek utóbbi is örvendett. Nem babra megy a játék, hiszen az MKP az elmúlt három választások alkalmával nem tudott bejutni parlamentbe, a Híd pedig éppen bukásra áll, a Denník N viszont úgy tudja, hogy most nagy eséllyel együtt indulhatnak, nem koalícióban, mivel azok a tárgyalások befulladtak, hanem egy választási párt listáján, amely pedig az MKDSZ lehet.

Az MKDSZ már augusztusban megegyezett a Híddal a választásokon való együttműködésről, ennek azonban akkor különösebb jelentősége még nem volt, mostantól viszont lehet.

Szombaton pedig a Menyhárt József vezette tömörülés, az MKP úgy határozott, hogy a hazai magyarság két meghatározó pártjának - a parlamenten kívüli MKP, illetve a kormánypárti Híd - együttműködése képezheti az alapot, amire építeni lehet.

Őry Péter alelnök a tanácskozást követő sajtótájékoztatón azt is mondta, hogy nemcsak a Híddal, de az abból kivált Simon Zsolt vezette Magyar Fórrummal is tárgyalni szeretnének.

A Denník N viszont úgy tudja, hogy a Híd és az MKP közti tárgyalások már most előrehaladottak, és akár az elkövetkező napokban megszülethet a megállapodás. Állítólag már arról is megegyeztek, hogy mindkét párt elnöke rajta lesz a listán, ám sem Bugár Béla, sem Menyhárt József nem kerül be az első tízbe, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a választóknak kellene őket "bekarikázni" a parlamentbe.