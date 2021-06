Most könnyebb lesz átugrani Győrbe, de a hazafelé vezető úton szigorúbb ellenőrzések várnak majd ránk. Ezért is jön kapóra a Covid-útlevél

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Vladimír Lengvarský (Fotó: TASR)

Csütörtökön egyszerre kaptunk szívderítő és kijózanító híreket a határátlépéssel kapcsolatban. Az indiai vírus nem tágít, ezért lassan felkészülhetnek a körzeti orvosok is, hogy bevessék őket a vakcinás hadmozdulatba.

Már korlátozás nélkül lehet átkelni a szlovák-magyar határon, semmilyen indokkal nem kell magyarázni a Magyarországra való beutazást. Nem is nagyon lenne kinek. Minden szlovákiai állampolgárra érvényes a szabadon átruccanás lehetősége, mert a magyar fél megszűntette a határellenőrzést. Azt viszont fontos megjegyezni, hogy a Szlovákiába történő visszatéréskor vannak olyan feltételek, amelyeket teljesítenünk kell. Ezek közül a legkézenfekvőbb az, hogy be legyünk oltva, de ha erre valamilyen oknál fogva még nem kerülhetett sor, akkor a negatív teszteredményekkel is utat tudunk törni magunknak.

Szigorítani fog a válságstáb

Míg azonban Magyarország irányába szabadabban mozoghatunk, Szlovákia szigorítani készül. Ugyanis arról beszélt csütörtökön az egészségügyi miniszter, hogy a központi válságstáb hétfőn összevonja szemöldökét, és most már tényleg szigorú határellenőrzésre rendezkedik be. Vladimír Lengvarský nem részletezte a dolgot, de ez a szigor valószínűleg a világban egyre több gondot okozó delta fajtájú vírus ütőképességével és szaporaságával hozható összefüggésbe. Erre az indiainak is nevezett mutánsra gondolhatott a miniszter akkor is, amikor az egyik rádióműsorban felszólította az őt pozícióba helyező párt - az OĽaNO - főnökét, Igor Matovič exkormányfőt, hogy csipkedje magát és aztán rögtön utána oltassa is be magát a koronavírus ellen. Elvégre milyen dolog az, hogy egy befolyásos politikus nem mutat jó példát a vakcinázással, amikor aránylag könnyű kimatekozni, hogy az oltóanyag életeket menthet. Ráadásul júliustól a háziorvosok rendelőjében is felvehető lesz a védőoltás. Lengvarský a pénzügyminiszteren kívül az ellenzéki pártvezéreknek is üzent, de ez amolyan pusztába kiáltott szó marad, ismerve Robert Fico álláspontját. A Smer elnöke pár hónapja már elmondta azt a bölcsességet, hogy ő nem támogatja az oltást, mert izé, és amúgy is, egyes gyógyszeripari cégeknek hatalmas üzlet ez az egész kovidos hacacáré.

Szombattól lehet Covid-útlevelünk

Lengvarskýnak a parlamentben is jelenése volt ma, ahol biztosította a képviselőket, hogy Szlovákia képes lesz július 1-jétől bevezetni a külföldi utazgatásokat megkönnyítő Covid-útlevelet. Sőt, amolyan jó diákként nálunk a rendszert már most szombaton bekapcsolják, de a miniszter arra kér mindenkit, csak az jelentkezzen be oda, akinek valamilyen halaszthatatlan útja miatt feltétlenül szükséges.

A harmadik hullám a regiókat támadja elsőként

Közben meg itthon újabb három esetben mutatták ki a koronavírus delta variánsát, amivel kapcsolatban a hazai szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ez a rendkívül fertőző változat Szlovákiában már július közepén, esetleg augusztusban országszerte elterjed. Jelenleg a lakosság alig több mint 26 százaléka kapta meg az oltóanyag mindkét adagját, és az ideális az lenne az indiai mutáns elleni küzdelemben, ha a lakosság 90 százaléka megkapná a vakcinát. Erre belátható időn belül semmi esélyünk, hiszen vannak az országnak olyan régiói - beleértve Gömört is, - ahol mindössze 15 százalékos az átoltottság. Azért is mondják a járványügyi szakik azt, hogy a nyavalya harmadik hulláma majd regionálisan söpör végig.

Kapzsik voltak a vámszedők

Alig telik el hét anélkül, hogy ne derülne ki valami olyan szemétség, ami összefüggésbe hozható az előző kormánnyal, meg annak vezető erejével, a Fico-féle Smerrel. Ez most sincs másként, mert a Speciális Ügyészi Hivatal gazdasági bűnözéssel foglalkozó osztálya kiderítette, a korábban Vámszedőnek keresztelt rendőrségi akció során alulbecsülték az államnak okozott károkat, amiket a kormánypárthoz bekötött személyek okoztak. Eddig arról volt szó, hogy a pénzügyőrség informatikai rendszereinek beszerzésével kapcsolatos előnytelen szerződések összege "csak" 42 millió euróra rúg. De csütörtöktől már arról beszélnek a nyomozók, hogy 65 milliót ért a vádlottaknak az, hogy a közbeszerzések során mindig a haveri körhöz tartozó pályázó győzött, akivel aztán a pénzügyőrség aláírta a túlárazott kontraktust.

Sidó Árpád