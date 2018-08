Most már akár pszichopaták is fegyverkezhetnek Amerikában?

Az internetről letölthető és 3D-ben kinyomtatható fegyvereket kifejlesztő texasi cég bejelentette: a bírósági tiltás ellenére is megkezdi a fegyverek tervfájljainak forgalmazását.

Cody Wilson, a Defense Distributed (DD) nevű cég alapító-vezérigazgatója kedden a texasi fővárosban, Austinban tartott sajtótájékoztatón jelentette be, hogy immár bármilyen vásárló megveheti a cég honlapjáról kiválasztott, térbeli nyomtatóval elkészíthető fegyverek tervfájljait.

A forgalmazást kedden reggel kezdték meg és pár óra alatt mintegy 400 vásárló jelentkezett.

Július végén Robert Lasnik seattle-i szövetségi bíró hozott döntést arról, hogy augusztus 1-jétől meghatározatlan ideig nem érvényes a kormányzat és a fegyvernyomtató programokat készítő és forgalmazó cég között júniusban aláírt engedélyezési szerződés, vagyis a kérdéses számítógépes programokat a cég nem teheti szabadon elérhetővé az interneten. Előzőleg 8 tagállam és a szövetségi főváros, Washington DC főállamügyésze nyújtott be keresetet, kérvényezve a kormány és a DD közötti megállapodás semmissé nyilvánítását, később további 11 állam csatlakozott a perkérelemhez.

Az AP amerikai hírügynökség arra hívta fel a figyelmet: a bírói döntés azt mondta ki, hogy a fegyverek számítógépes tervfájljait nem lehet az interneten hozzáférhetővé és letölthetővé tenni, de arról nem szólt, hogy ne lehetne pénzért forgalmazni. Cody Wilson a sajtótájékoztatón közölte: a cég honlapjáról mostantól nem lehet közvetlenül letölteni a fájlokat, hanem aki a honlapon kiválasztja és megvásárolja, annak e-mailben vagy más módon elküldik a kérdéses tervet. Hozzátette: a szoftvernek nincs előre meghatározott ára, a vásárlók annyit fizetnek érte, amennyit jónak látnak. Elmondta, hogy a vásárlók némelyike kriptovalutában - azaz államoktól és pénzintézetektől független globális digitális pénznemben - fizetett.

A kormányzat eddig nem foglalt állást egyértelműen. Az egy hónappal ezelőtti bírói döntés után Donald Trump elnök Twitter-bejegyzésében csak azt jelezte, hogy "utánanéz az ügynek". Robert Lasnik szövetségi bíró hétfőn megerősítette és meghosszabbította a július végén hozott döntését.

Az amerikai politikusokat is megosztja a térbeli nyomtatással előállítható fegyverek ügye. Még az alkotmányban biztosított szabad fegyvervásárlás és -tartás hívei is azt mondják: az internetről letölthető, műanyagból elkészíthető fegyverek veszélyesek, mert nagyon nehezen azonosíthatóak és bárki, még mentális betegséggel küszködő személy is hozzájuthat ezekhez.

Bob Ferguson, az északnyugati Washington állam főállamügyésze - akinek hivatala tartja kézben a 19 tagállam és a szövetségi főváros perkeresetét - kedden bejelentette: Wilson lépése törvényellenes.

Cody Wilson a sajtóértekezleten közölte: arra számít, hogy mostani döntése után több állam is perbe fogja őt, de máris gyűjti a pénzt a jogi védelemhez.

