A mostani benzinár olcsónak számít ahhoz képest, ami ránk vár, a csodavárás meg rossz üzleti döntés

Energiabiztonsági kilátások Közép-Európában címmel tartott előadást a Gombaszögi Nyári Táborra ellátogató Világi Oszkár. A Slovnaft vezérigazgatója egy viccel érzékeltette, miként látja azt, hogy Vlagyimir Putyin háborúja miatt az orosz kőolajra importszankciót vezettek be az európai uniós tagállamok.

Fotó: Szinghoffer Mátyás

Világi Oszkár vállalatvezető beszélt az Európai Unió Oroszország elleni hatodik szankciós csomagjáról, aminek lényege, hogy az EU vezetői megállapodtak az orosz olajtermékek újrakivitelére vonatkozó szankciók bevezetéséről. Tehát hogy a Barátság kőolajvezetéken bár szabadon érkezhet hozzánk az energiahordozó, azonban az abból készített termékek reexportja tilos lesz. Ennek értelmében a Slovnaft 8 hónapon keresztül, azaz 2023. február elejéig minden további nélkül exportálhat olajtermékeket az uniós országokba. Ekkor lép életbe az a korlátozás, amely azt teszi lehetővé, hogy a Slovnaft a hazai piacon kívül egyedül már csak Csehországba szállíthasson termékeket, azt is még további 10 hónapon keresztül, azaz 2023 végéig.

Világi szerint a szankció azzal jár majd, hogy az EU-ban a szükségesnél kevesebb lesz a dízel üzemanyag. Ez unió ugyanis eddig a szükséges dízelmennyiség 12,5 százalékát Oroszországból szerezte be, ami mostantól nem fog eljutni az EU-s országokba. Ez a mennyiség annyi, amennyit a Slovnaft 8 év alatt állít elő. Máshonnan meg nehéz beszerzeni ezt az üzemanyagot, mert az egésznek a trükkje a logisztikán áll és bukik, és a logisztikai útvonalak már most is terheltek. Emiatt például Ausztria és Csehország dízelfogyasztásának 30 százaléka fog kiesni.

Az orosz kőolajra kalibrált technológiával dolgozó Slovnaft, amelyik 2/3-ban a külföldi piacra termel, 8 hónap múlva Csehországon kívül már nem exportálhat kőolajtermékeket - dízelt, benzint, kerozint - sehova és 18 hónap múlva már a szomszédos országba sem. Ekkor viszont a cseheknél is hiányozni fog a szokásos kőolajmennyiség 40 százaléka, azaz 2 millió tonnányi áru.

A vállalat irányítója érzékeltette, hogy mennyire komplex a probléma. A felvázolt helyzetben a Slovnaftnak el kell látnia a hazai piacot, és ehhez dízelt és benzint is kell gyártania, de "nem tudunk annyi dízelt termelni, amennyi a szlovákiai szükséglet, úgy hogy el tudjuk adni az összes benzint". Mert ha a szlovákiai szükséglethez kell előállítani a megfelelő mennyiségű dízelt, ami a Slovnaft kapacitasának mintegy 50 százaléka, akkor sokkal több benzin lesz, és azt ha nem lehet exportálni az országból, akkor le kell állítani a hazai olajfinomítót. És ilyen helyzetben az lesz a kérdés, ki fogja ellátni Szlovákiát. A feladat most az, hogy 18 hónap után gyorsan kell találni alternatív kőolajforrást.

Ami a szlovák pénzügyminiszter Slovnaft-adóval kapcsolatos ötletelését illeti, ez a lépés egyelőre nincs napirenden. Az egésznek a háttere, hogy Igor Matovič több százmillió eurós bevételt remélt az extraadóból, mivel a Slovnaft – és az anyacége – az utóbbi hónapokban jóval olcsóbban vásárolja az orosz kőolajkeveréket, mint amibe a Brent kőolajtípus kerül. Világi szerint jelenleg vagy 50 centtel olcsóbb nálunk az üzemanyag, mint Németországban, és a két fő kőolajfajta, a Brent és a Slovnaft szempontjából fontos Ural között 35 dollárnyi az árkülönbség az orosz energiahordozó javára. Ez a különbözet egy literre vetítve viszont csak 17 centet jelent. Világi megjegyzete, vagy elfogadják a politikusok, hogy nem lesz ilyen adó, és akkor a jelenlegi körülmények között létezünk, vagy ha mégis elfogadják a javaslatot, akkor megközelítjük a német árakat, és nálunk is 50 centtel lehet drágább a benzin.

Előadásában Világi az alábbi viccel próbálta érzékeltetni, szerinte hogyan néz ki a helyzet az uniós szankciók miatt. Utazik a repülőgépen a róka és a sas, akik a különféle igényeikkel keményen szívatják a légiutas-kísérőt. A légikisasszony végül megelégelve a két állat viselkedését, kidobja a gépből a sast és a rókát. Ahogy zuhannak lefelé, a sas megkérdezi a rókát: te, figyelj csak, tudsz repülni? Mire a róka: nem tudok. Erre a sas: akkor te miért csesztetted a stewardesst? Világi úgy véli, az orosz kőolajra rászoruló Európa csesztette a légiutas-kísérőt, de az oroszok megelégelhetik ezt, és találnak alternatív piacokat. Ebben a történetben mi vagyunk a róka, repülni nem tudunk, és várjuk a csodát. Pedig a csodavárás, ahogy Világi mondja, egy rossz üzleti döntés.

Valószínűleg a Slovnaft 60 százalékon fog termelni néhány évig, aztán 2-3 éven belül, ha a finomító beruház vagy 300 millió eurót, akkor lehet, hogy a cég eléri a termelés kapacitásának 90 százalékát. És hogy mikor lehet érzékelhetően olcsóbb az üzemanyag? A cégvezető úgy látja, hogy ahhoz képest, ami ránk vár, a mostani benzinár olcsónak számít. Az, ami volt, már nincs, minden egyébb megoldás, ami nem az orosz energiahordozóra épül, az drágább.

(sp)