Mostantól 7 gramm fű is lehet nálad, de a gyerek előtt nem szívhatsz az EU legkisebb államában

Máltán mostantól bárki termeszthet otthon négy tő kannabisz növényt, és minden felnőtt tarthat magánál legfeljebb 7 gramm marihuánát. Ezzel a törpeállam lett az első EU-s ország, ahol legalizálták a kannabisz termesztését és használatát. Nyilvános helyen és gyerekek előtt azonban továbbra sem szívhat senki füvet a szigetországban.

Illusztráció (wikipédia)

A máltai parlament kedden szavazta meg a kannabisz legalizálását, a törvényjavaslat 36 igen és 27 nem szavazatot kapott.

Owen Bonnici esélyegyenlőségi miniszter szerint ez a „történelmi” lépés „visszaszorítja a kábítószer-kereskedelmet, mivel biztosítja, hogy a felhasználók mostantól biztonságos és szabályozott módon jussanak kannabiszhoz”. Az ellenzéki Nemzeti Párt persze ellenezte az új szabályok elfogadását, annak ellenére, hogy pár hónappal korábban még mellettük érvelt. Most meg már a máltai államfőt kérik, ne írja alá a szerintük az illegális piacot helyzetbe hozó törvényt.

A jogszabály értelmében akár

100 euró büntetést kell fizetnie annak, aki 7-nél több, de 28-nál kevesebb gramm anyaggal mászkál az utcán. Sokkal mélyebbre kell majd a farzsebébe nyúlnia annak, aki nyilvános helyen gyújt rá, illetve ha fiatalok előtt füvezik. Az előbbiért 235 eurós bírság jár majd, és aki 18 évnél fiatalabbak előtt szív cuccot, az akár 500 eurós bírságot is kaphat.

Hogy valamennyire kordában tartsák a kannabisz kereskedelmét, külön egyesületek jönnek létre a kender majgának és termésének a kiosztására, és a törvényalkotók itt is bekeményítettek:

mindenki csak egyetlen ilyen "fűosztó" társaságnak lehet a tagja.

A félmillió lakosú Máltához hasonlóan más uniós országok is hasonlót terveznek, így Németország, Luxemburg és Svájc is változtatna a jogszabályi környezeten, főleg, hogy tavaly már az ENSZ-ben is rájöttek, hogy a marihuána totál más kategória, mint mondjuk a heroin.

Uruguay, Kanada, Georgia, Dél-Afrikai Köztársaság, Portugália és néhány egyesült államokbeli tagállam például már legalizálta a kannabisz szabadidős célú értékesítését és használatát, és Hollandiában is toleránsan állnak a kérdéshez: bár hivatalosan nem legális, de személyes használatát nem bírságolják és az coffee shopokban szabadon megvásárolható. Olaszországban jövőre népszavazást tartanak a marihuánahasználat liberalizálásáról. De nem is kell olyan messzire menni, a szomszédos Csehországban már tizenegy éve nem büntetik, ha az ember zsebében ott lapul kisebb mennyiség. Ráadásul a parlamenti választásokon győztes koalíció tovább enyhítené a vonatkozó szabályokat.

De a világ több országában még nem dekriminalizálták a marihuána birtoklását. Szlovákiában pár hete mozdult meg a jég, és nálunk is hamarosan csökkenhetnek a könnyebb drogok birtoklásáért kiszabott büntetések. De persze nem máltai mértékben. Az itteni javaslat szerint ha például az elkövető maximum három adagnak megfelelő kábítószert birtokol, a büntetés mértéke a jelenlegi maximum három év helyett legfeljebb egy évre csökkenne.

(BBC alapján)