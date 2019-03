A mostoha dunaszerdahelyi városrész végre kapott egy megújult kultúrházat

Így nézett ki korábban:

Ráfért végre némi modernizáció Dunaszerdahely egyik különálló városrészére, Ollétejedre, hiszen mint azt másfél évvel ezelőtt írtuk, „egy buszmegállón, egy zebrán és a városrész két végében álló sebességmérőn kívül Dunaszerdahely mintha teljesen magára hagyta volna a 63-as főút túloldalára szorult szeletkéjét. Nincs egy üzlet, sem egy patika, sem egy park.” Éppen a célból alakult meg akkoriban a Pro Ollétejed Polgári Társulás, melynek egyik alapítótagja, Ollé Lunák Mónika nagy előrelépésnek tartja a felújított épületet.

"A kiinduló állapotot figyelembe véve ez óriási előrelépés számunkra. Végre kulturált körülmények között, szép, tiszta környezetben tudunk találkozni, lakossági fórumot tartani" - fejtette ki.

A 70-es években épült kultúrházon és környezetén már vastagon meglátszott az idő. Tavaly a városi képviselő-testület több mint 80 ezer eurót irányzott elő a felújítására, aminek költsége végül 86 ezer euró lett. Ez szinte a teljes körű modernizálást magába foglalja.

Korábban, mint az a fenti képen is látható, a bejáratot már lecserélték, most azonban már az összes nyílászárót, továbbá megoldották az épülető szigetelését is. Hőszigetelő padlóburkolat került a talajra, modernizálták a fűtőrendszert és lecserélték a lámpákat., új a festés és a csempe is odabent. Felújították a konyhasarkat és a mellékhelyiséget, létrejött az épület mögött egy terasz, és új burkolat kap a járda is.

Felvételeink a felújított épületről február közepén készültek

Eredetileg tavaly szeptemberre kellett volna elkészülni vele, ám a városháza érvelése szerint az engedélyeztetési folyamat tovább tartott, így csak decemberben kezdődhettek meg a munkálatok.

"Nem működött rendesen a toalett, nem volt fűtés, a bútorok öregek, kopottak, néhány pedig veszélyes is volt. Az adventi összejövetel óta világos számomra, hogy az itt élőknek is hiányzik, hogy néha-néha történjen valami, ne legyen ennyire halott ez a városrész" - tette hozzá Ollé Lunák Mónika. A polgári társulás egy további alapítójával, a szintén ollétejedi Simon Hildával közösen szerveztek egy karácsonyfa-díszítő, gyertyagyújtó összejövetelt.

"Annak ellenére, hogy előző nap még azt se tudtuk, mivel fogjuk fűteni a termet, a buli fergetegesre sikerült, és egyhangú volt a döntés, hogy gyakrabban kell összejönnünk. Kocsma híján erre csak a kultúrházban van lehetőségünk" - folytatta.

Elárulta azt is, hogy az ollétejediek pozitívan fogadták az épület modernizálását, ahol most már végre van fűtés, toalett és konyha is. Folyamatos kapcsolatban voltak Dömény Ľubomírral, a városháza műszaki főosztályvezetőjével, és egyeztettek vele a színekről, a csempéről, a konyhai felszerelésről. "Ígéretet kaptunk, hogy a közeljövőben ez is megváltozik. A járdára aszfalt kerül, és kialakítanának egy parkosított részt is az épület előtt" - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a kerítésre is ráfér a felújítás.

A felújítás összköltsége végül 86 ezer euró lett.

(SzT)