Moszkva csalódott és dühös, mert rajtakapták a spájzban…!

Nyilván megvan, hogy Moszkva mennyire csalódott, amiért Szlovákia orosz diplomatákat utasít ki. Van aki csodálkozna ezen? Mi mást üzenhetne Moszkva? Csalódottan tagad, sértve érzi magát és dühös, mint a rajtakapott férj, akin számonkérik, hogy miért rúzsfoltos az inggallérja és hogyan került a zsebébe egy tangabugyi…

Fotó: Youtube

Moszkva emberei robbantgattak Csehországban, kész, ennyi! Nem részeg turistákként csinálták, hanem kitervelten, előre megfontolt szándékkal, ahogyan a kémek szokták.

Ki az a hülye, a megbízón, Moszkván kívül, aki képes azon csodálkozni, a cseheknek egyáltalán nem tetszik, hogy orosz kémek baszakodtak a spájzban.

Youtube: A Tizedes meg a többiek című film részlete

(Képzeld el, hogy a kerti partidon valamelyik vendéged beleszarik az aranyhalas tavadba, miután megujjazta a lányodat...! Te talán behúzod a farkad, mert az elkövető mondjuk, a hentes fia?! Ha nem vagy rongy ember, nem húzod be! Hanem ajtót mutatsz a delikvensnek! Minimum!!!)

Miután Csehország cáfolhatatlanul bizonyította, hogy orosz kémek inzultálták, teljesen természetesen szólította fel szövetségeseit (ha esetleg nem esett volna még le, az Európai Unió és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) tagjairól van szó), többek között Szlovákiát, a szolidaritásra, együttérzésre.

A szolidaritást ez esetben a diplomácia nyelvén a három orosz kémnek álcázott diplomata Szlovákiából történő kiutasítása jelenti. Ennyi történt és pont.

Mivel Szlovákiában, mint Közép-Európában általában nem orosz típusú diktatúra dominál, bárki különösebb következmények nélkül, szabadon véleményezhet bármit. A kör négyszögegsítésétől kezdve az állatvédelmi célú bolhatenyésztésen át egészen a világ diplomatáinak szabadkőművesektől származó illemtanáig, de akár Joe Biden vagy Putyin szexuális irányultságáig bezárólag. Vagyis akár hülyeségeket is ki lehet nyilvánítani bárhol és bármikor. Csehország illetve Szlovákia Oroszországhoz fűződő aktuális viszonyával kapcsolatban például szabadon ki lehet nyilvánítani, hogy baj van vele. Azt is szabadon hirdetheted, hogy nagy baj lesz, ha a medve bajszát huzigáljuk, meg most már osztán nem kapunk majd gázt, olajat, vodkát és Putyin cáratyuska majd ez meg az, így meg úgy…

(Mintha nem ruszki létérdek lenne, hogy minél többen, minél több gázt, oljat, vodkát, Ladát, Szputnyikot vagy amit akarsz vásároljanak tőlük!)

Szóval összehordhat bárki, bármekkora hülyeségeket, nem fogják letartóztatni őt, nem vegzálják majd a családját meg az elvbarátait ezért úgy, mint ahogy az Putyin Oroszországában szokás.

Csak ennyi a különbség a civilizált Nyugat és a putyini rezsimek között! Eldöntheted, sok-e ez vagy kevés...

És tudod, hogy mindezt minek köszönheted? Kizárólag annak, hogy Szlovákia nem Putyin Oroszországának a szövetségese, hanem többek között a NATO-nak. Benne a Putyin Oroszországa és idomított csodálói által a legördögibb mumusnak lefestett Amerikai Egyesült Államokkal.