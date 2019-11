Mourinho köszönetet mondott a labdaszedőnek, amiért a tegnapi BL-meccsen gyorsan odadobta a labdát Serge Aurier-nek – VIDEÓ

A portugál tréner kezet is fogott a fiúval és meg is ölelte, miután az a londoniak egyenlítő találata előtt nagyon gyorsan odadobta a labdát Serge Aurier-nek, aki így lendületből játékba hozhatta a Harry Kane-nek gólpasszt adó Lucas Mourát. Az előző szezonban döntős Spurs kétgólos hátrányból felállva verte a görögöket, az eset 1-2-nél történt.

Jose Mourinho makes sure the ball boy gets the respect he deserves for the assist



Class. pic.twitter.com/4zWt0Jxwco