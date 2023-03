Mózes: A pártelnök nem dönthet a listáról, elküldöm az alapszabályunkat Berényi Józsefnek, hogy tanulmányozza – Interjú

Fotó: Paraméter

A Magyar Fórummal való együttműködés megér annyit az Összefogás Platformnak, hogy Szövetség-Magyar Fórumra módosítsák a párt nevét?

Mi korábban is úgy véltük, hogy ha van rá lehetőség, akkor meg kell egyezni a Magyar Fórummal. Az az ajánlat, amit akkor adtunk, több mint fair. Nem hiszem egyébként, hogy van olyan választó, aki meggyőzhető arról, hogy egy névváltoztatás biztosítja be a Szövetségnek az 5 százalék fölötti eredményt.

Ez inkább taktika, figyelemfelkeltés akár a Magyar Fórum nevének beillesztéséről, akár a párt Magyar Szövetségre való átnevezésről van szó.

Az Összefogás vezetősége a napokban fog erről tárgyalni, de ha egyesek boldogságához ez kell, és ha más hirtelen jött feltétel nem lesz, akkor szerintem még akár meg is valósulhat. De nem akarom prejudikálni a platformunk álláspontját, megbeszéljük, és majd döntünk.

Ha folytatódnak majd a tárgyalások a választási együttműködésről a Magyar Fórummal, akkor felmerül a helyek kérdése a választási jelöltlistán. Berényi József az MKP Platform nevében megerősítette azt a korábbi döntésüket, hogy az MKP három helyet ad külsősöknek, de egész biztosan nem a Magyar Fórumnak. Az Összefogás a saját kvótájából fel tud ajánlani valamennyi helyet a Magyar Fórumnak?

Mi korábban is elmondtuk, hogy a Magyar Fórum jelöltjei jöhetnek a Szövetség listájára. Nem akarunk más fegyverzetével a csalánban hadakozni, így az Összefogás kvótából már felajánlottunk helyeket. Erről a korábbi tárgyalások alkalmával tájékoztattuk is őket. De hogy konkrétan hol lesznek és hány helyről van szó, az nyilván majd annak a függvénye, hogy egyáltalán szükség lesz-e ilyen felajánlásra. De a korábbi felajánlásunk természetesen él, és ha aktuális lesz, akkor ezt megbeszéljük majd, előbb házon belül, és tudatjuk a partnerekkel.

Berényi József kilátásba helyezte, hogy az MKP valószínűleg ragaszkodni fog a Szövetség névváltoztatásához akkor is, ha nem sikerül megegyezni a Magyar Fórummal a választási együttműködésben. Ők a Szövetség nevét Magyar Szövetségre módosítanák, amire már volt egy kísérletük. Önök ezt el tudják fogadni?

Megmondom őszintén, nem nagyon értem azt a logikát, hogy támogatunk valamilyen együttműködést, de csak akkor, ha annak kútba esése esetén egy másik változásra kerül sor. Vagy akarjuk, hogy sikerüljön valami, vagy nem. Nem is akarok belebonyolódni ebbe az egészbe, mert ezt a kérdést egyszer már megbeszéltük házon belül.

Csak azt tudom megismételni, amit már korábban mondtam, hogy naivitás azt hinni, hogy a párt sikerének szempontjából a név a döntő.

Ebben az országban olyan furcsa nevű pártok léteznek már, hogy az hihetetlen, és ettől függetlenül képesek eredményeket elérni. Szerintem teljes naivitás azt hinni, és bizonyos mértékben félrevezetés is, hogy egy névkiegészítésen fog múlni az 5 százalék. Mert biztos, hogy nem azon múlik.

A Híd Platform közgyűlésén felmerült az a probléma is, hogy a választási jelöltlistát a Szövetségben ki fogadhatja el. Berényi József és az MKP Platform szerint a végső döntést akár a pártelnök is meghozhatja, hogyha a grémiumban vagy az országos tanácsban nem születik erről döntés. Ön hogyan látja, jogában áll a pártelnöknek elfogadni a jelöltlistát, akár a grémium akarata ellenére is?

Csodálkozom azon, hogy ez ilyen rébuszként jelenik meg egyesek számára, de az alapszabályunk nyilvános dokumentum és abból teljesen világosan kiolvasható a válasz. Azt hiszem, ezek után el is fogom küldeni a vonatkozó részt Berényi Józsefnek is áttanulmányozásra.

Az alapszabály teljesen egyértelműen fogalmaz: a jelöléseket a platformok teszik, az országos grémium összegzi ezeket és teljes konszenzussal elfogadja a jelöltlista-javaslatot. Majd egyedüli javaslattevő szervként ezt beterjeszti az Országos Tanács elé, és az Országos Tanács szavazza meg.

Mivel a listán személyek, jelöltek vannak, ezért titkosnak kell lennie ennek a szavazásnak. Tehát az OT dönt majd arról, hogy igen vagy nem, elfogadja vagy elutasítja. Így születik meg a lista. Lehet, hogy csalogató Berényi számára mondjuk az az opció, hogy tavaly nyárhoz hasonlóan esetleg obstruálná a döntéshozatalt, majd a miatta meg nem születő döntésre hivatkozva egymaga összeállít egy saját listát, és azt a pártelnökkel aláíratva elküldi a belügyminisztériumba. De ez nem járható út.

Ez nemcsak a szabályok felrúgása, és a platformok semmi bevétele lenne, de az Országos Tanács 70 tagjának az arculcsapása is. Jogilag és politikailag erre nincs lehetőség, és egy személy érdeke nem írhatja felül a felvidéki magyarság érdekeit.

Akiben ilyen kérdés felmerül, annak azt tanácsolom, hogy keresse meg ezt a nyilvános dokumentumot, amit alapszabálynak hívnak, és tanulmányozza át. Megtalálhatóak ezek a vonatkozó részek a grémium és az országos tanács hatásköreinek szabályozásánál, külön pontban, és teljesen egyértelműen fogalmaznak.

Az MKP még mindig tárgyal Gyimesi György OĽaNO-s képviselővel a választási együttműködésről, a Híd Platform többsége azonban ezt nem támogatja. Az Összefogás támogatná, hogy Gyimesi rajta legyen a választási listán?

Mivel semmi konkrét javaslat nem érkezett, csak pusmogások vannak a másik platform részéről, ezért az Összefogás vezetősége erről még nem hozott határozatot. A közeljövőben megteszi. Ami nem tetszik, hogy taktizálást látok. Én és összefogásos kollégáim már azelőtt kapcsolatban voltunk Gyimesi Györggyel, hogy az MKP felfedezte volna, és én nem úgy ismertem meg őt, mint aki nem tud időben határozott választ adni. Tehát aligha az ő hibája, hogy ez az ügy hetek-hónapok óta húzódik.

Korábban is mondtam a képviselőnek, hogy ha a Szövetség listáján szeretne szerepelni, akkor ehhez kell igazítani a kommunikációját és a politizálását. Például ha valaki a Szövetség egy részét támadja, az az egész pártot támadja.

Ez természetesen azokra is érvényes, sőt, rájuk hatványozottan, akik ezt házon belül művelik. Az Összefogás erről a kérdésről a közeljövőben dönt, annyit viszont fontos hozzátenni: bármilyen döntés születik, a Szövetség működésének és sikerének alapfeltétele a szabályok betartása, tehát a listaállítás kérdésében teljes konszenzus kell. Aki trükkök ezreivel ezt meg szeretné kerülni, az a párt sikerét ássa alá, és így fel kell tennünk a kérdést: milyen érdekek által vezérelve teszi, tenné ezt?

- lpj -