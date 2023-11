Mózes Szabolcs: nyitni kell a Híd korábbi választói és a fiatalok felé, Gyimesinek döntenie kell, a Szövetség vagy a Smer szimpatikusabb-e neki

A szeptemberi parlamenti választás után lemondott a Szövetség Elnöksége, ezért december 9-én tisztújító kongresszust tart a párt. A szeptember 30-a óta eltelt időszakban nem sok hírt adott magáról a Szövetség, Mózes Szabolcsot, a párt alelnökét, az Összefogás Platform képviselőjét a várható változásokról kédeztük.

Fotók: Szövetség

Tisztújító kongresszusra készül a Szövetség, december 9-én új vezetőséget választ magának a párt. Lehet már tudni, hogy kik lesznek a jelöltek az egyes posztokra?

Mindegyik platformnak a saját autonóm dolga, hogy a jelöléseket megtegye, illetve a belső tisztújítását elvégezze. Az Összefogás Platform egy héttel a párt kongresszusa előtt tart közgyűlést, akkor fogadjuk el az Összefogás jelöltjeit a Szövetség Elnökségébe, az Országos Tanácsba és a többi posztra. A másik két platformnak is saját belső ügye, feladata, hogy ezt megtegye.

Az Összefogás legmagasabb pozíciója a Szövetségen belül az alelnöki poszt, amit most ön tölt be. Szeretne továbbra is alelnök maradni, vagy van más jelölt erre a posztra az Összefogás Platformban?

Jövő héten lesz a platformunk elnökségének ülése, illetve ahogy említettem, a közgyűlésünk december elején, ezek azok a fórumok, amelyeken felkészülünk majd a Szövetség közgyűlésére. Többen jelezték, örülnének, ha alelnökként folytatnám, de még nem döntöttem el, elfogadok-e ilyen jelölést, vagy más módon leszek aktív a pártban és a közéletben.

Döntésem annak a függvénye is, hogy az Összefogás Platformon belül milyen döntések születnek, hiszen ez egy csapatmunka. Az sem mindegy a számomra, hogy a Szövetség milyen irányban folytatja majd a tevékenységét.

Ez lesz a parlamenti választás utáni első kongresszus, értékelik majd a választási eredményt is?

A kongresszus programját még nem állítottuk össze, de mivel a választás után vagyunk, és eleve egy rendkívüli közgyűlésről van szó, amit a választás hívott életre, biztos, hogy az első pontok közt lesz a választási kudarc mélyebb elemzése. A kongresszus fő pontja úgyis a tisztújítás, amire éppen a választási kudarc miatt van szükség.

Ön kudarcnak nevezi a választási eredményt, Forró Krisztián pártelnök még a napokban is inkább „történelmi eredményről” beszélt. Az, hogy kudarcnak vagy sikernek értékelik az eredményt valószínűleg a párt további politikájára is hatással lesz. Hogyan fog ezen a kettősségen túllépni a Szövetség?

December 9-én feláll egy új vezetőség, és ennek kell eldönteni, hogy milyen irányba érdemes folytatni a munkát.

Azért neveztem kudarcnak az eredményt, mert nem teljesítettük a választások előtt, valamint a pártegyesítéskor kitűzött célt: nem sikerült bejutni a parlamentbe.

A választás ugyanakkor azt eredményezte, hogy a Szövetség gyakorlatilag egyedül maradt a szlovákiai magyar politikai porondon. Ez lehetőséget is jelent a párt számára, de ezt a lehetőséget úgy lehet kihasználni, ha megmarad, sőt megerősödik a párt gyűjtőpárti jellege. Sőt nyitnia kellene olyan irányba, ahonnan a parlamenti választáson kevesebb választót tudott becsatornázni.

Ez alatt mit ért pontosabban? Megpróbálják megszólítani a másik két párt, a Híd és a Magyar Fórum korábbi választóit? Pontosan milyen irányba kellene nyitnia ön szerint a Szövetségnek?

A választási eredményekből egyrészt az látszik, hogy a részvétel sokkal alacsonyabb volt az ország déli régióiban, mint az északi járásokban. Ráadásul ez az olló nyílt, nem záródott, vagyis nem sikerült a korábban is meglévő részvételi különbséget csökkenteni. Ez egy hosszabb távú, legalább tíz-tizenöt éves probléma, azóta folyamatosan nő a különbség a szlovák és a magyar választók részvétele között. Ez egy óriási kihívás, és a Szövetségnek ezen meg kell próbálnia változtatni.

A választási eredményből leszűrhető másik tanulság az, hogy a Híd korábbi támogatóit, a 2020-as, de még inkább a 2020 előtti szavazóit, vagyis a párt választóinak jelentős részét nem sikerült megszólítania a Szövetségnek.

Tehát biztosan van potenciál abban az irányban. A másik irány pedig a fiatalabb választók felé mutat, és a fiatalabb alatt már akár a 40 év alatti, még inkább a 30 év alatti választókat kell érteni.

Jövőre két választás is lesz: a köztársasági elnöki és az európai parlamenti választás. Ezekről is tárgyal majd a közgyűlés? Lesz szó a felkészülésről is a közgyűlésen? A köztársaságielnök-jelöltről, az EP-képviselőjelöltekről mikor dönt a párt?

Ahogy említettem, a közgyűlés programja még nem készült el, úgyhogy ezzel kapcsolatban csak a saját véleményemet tudom elmondani. Feltételezem, hogy az EP-lista még nem kerül terítékre, hiszen az EP-választás csak június elején lesz. Viszont tény, hogy a köztársaságielnök-választás már itt van a nyakunkon, a jelöltállításhoz szükséges aláírásokat január végéig le kell adnunk.

Tehát legkésőbb decemberben be kell jelenteni, hogy kit indítunk. Ez megtörténhet már 9-én, vagyis a kongresszuson is, de nem sokkal december 9-e után mindenképpen döntenünk kell.

Tehát mindenképpen lesz köztársaságielnök-jelöltje a Szövetségnek?

Igen, lesz. Most legalábbis az az elhatározás, az az elképzelés, hogy lesz magyar köztársaságielnök-jelölt ezen a választáson.

A kongresszuson várható valamilyen változás a Szövetség a struktúrájában? Korábban már felmerült a platformok megszüntetése, ez a kérdés most nem lesz napirenden?

Azt nem zárom ki, hogy lesz valamilyen szerkezeti változás, volt erről szó az Országos Grémium ülésén is, mivel ez alapszabály-módosítás kérdése, és ez az a szerv, amelyiknek ez a hatáskörébe tartozik. Létezik azonban egy „gentlemen's agreements” a párton belül, hogy egészen addig nem beszélünk róla, amíg ezt a kérdéskört nem zárjuk le. A korábbi tapasztalatok alapján ezt érdemes betartani, úgyhogy erről a témáról most többet nem mondhatok. Ha lesz ilyen változás, akkor december 9-éig ki fog derülni.

Tavasszal komoly konfliktust, szakadást okozott a pártban Gyimesi György személye, aki végül felkerült a parlamenti választási listára, de nem lett párttag. Számol vele a párt a továbbiakban? Folynak vele tárgyalások?

Ehhez elsősorban el kell döntenie, be szeretne-e lépni a pártba és ha igen, melyikbe, mert

az utóbbi hetek megnyilatkozásai alapján sokunk számára nem teljesen világos, hogy a Szövetség vagy a Smer szimpatikusabb-e számára.

Remélem, jól dönt. Ezt a döntést viszont napokon belül meg kell hoznia. Az MK Platform jelöltje volt a listán, jelezték, ha jönne, rajtuk keresztül érkezik, tárgyalnak vele. Az MK Platform pedig úgymond alulról építkező, tehát oda történő belépés esetén bizonyos jóváhagyási és jelölési folyamatokon át kell esnie, helyben, járási és legfelső szinten, ami, feltételezem, időigényesebb folyamat. De ez a másik platform belső dolga, mi várjuk az eredményt.

Lajos P. János