Mózes Szabolcs (Összefogás): már a Mikulás elhozhatja az egységes magyar politikai mozgalmat

Meglepően felgyorsult a gombaszögi Közéleti Piknik során a szlovákiai magyar pártok egyesülésének folyamata. Az Magyar Közösség Pártja (MKP) jövő hétre hívta meg a két másik párt vezetőit az első tárgyalási fordulóra, a Híd pedig augusztus 20-án közös szándéknyilatkozatot írna alá a másik két párttal az egyesülésről.

A Közéleti Pikniket, amelynek eredménye lett, hogy a három jelenlévő pártvezető deklarálta, hogy mindent megtesz az egységes magyar politikáért, az Összefogás szervezte. Elégedett az eredménnyel, erre készültek?

A célt, vagyis azt, hogy sikerült mindenkit elhozni ide és itt mindenki deklarálta, hogy egy közös pártra, magyar összefogásra van szükség, sikerült teljesíteni. És ezt belátható időn belül meg is kell valósítani. Mindenki deklarálta azt is, hogy nem érdeke az időhúzás.

A következő hetekben a részleteket kell megvitatni, azokat konkretizálni.

A piknik célja emellett az volt, hogy az emberek kötetlenül tudjanak beszélgetni egymással, pártállástól függetlenül.

A három elnök valóban deklarálta, hogy egységet akar, de a részletekről semmit sem tudtunk meg. Hogyan jöhet létre ön szerint az egység?

Az első lépést az MKP megtette, Forró Krisztián pártelnök bejelentette, hogy meghívta a három párt delegációját az első megbeszélésre. A mi célkitűzősünk az, ami korábban is volt, hogy ennek egy egységes magyar pártnak – nem választási pártnak, nem ernyőszervezetnek – kell lennie, amely hitelesen tudja megszólítani a magyar választókat.

Tehát nem az MKP-ban kell platformokat létrehozni?

Már korábban is elmondtam, hogy a megoldás nem az, hogy valakit átnevezünk, ahová betagozódik a többi. Szerintem olyan újszerű brandet kell létrehozni, amelyikben mindenki meg tudja találni önmagát mindenféle sértődöttség és tüskék nélkül, amelyiket fel tud vállalni. Ha jól tudom, az MKP sem pontosan azt várja, hogy hozzájuk tagozódjanak be mások, hanem azt, hogy olyan szervezet kellene, amelyben platformok lesznek. Korábban is elmondtuk, hogy nem megoldás az MKP „átfestése”. Nem az a probléma ezzel, hogy valaki szereti vagy nem szereti az MKP-t, hanem az, hogy ez nem működne.

Az MKP-t már átnevezték, sokféleképpen próbálkoztak, de ahogy a panelbeszélgetésben is elmondtam, minden politikai pártnak megvan az életciklusa, és ha a támogatottsága hosszú távon lefelé ívelő tendenciát mutat, akkor az átfestés nem segít.

De én úgy vélem, hogy ezzel az MKP-s vezetés is szembe tud nézni, ezért mondom, hogy mindenkinek megfelelő megoldást kell találni. Én például nem tudnám elképzelni, hogy az MKP-ra, mint anyahajóra érkeznének pártok, például a hidas politikusok, és ők a saját választótáboruknak ezt meg tudnák magyarázni.

Tudom, hogy ilyenkor nagyon nehéz határidőt mondani, de azért vannak bizonyos események, például a népszámlálás jövő február-márciusban, amit mindenki nagyon fontosnak tart. Addigra meglesz az egységes párt?

Szerintem ideális esetben akár már a Mikulás elhozhatja. Rajtunk ezúttal sem fog múlni.

