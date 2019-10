Mozgolódnak a polgármesterek, magyar nagykoalíciót szeretnének. A "Hídon kívüliek" egyeztetése meg befékeződött

A csallóközi polgármesterek Híd-MKP együttműködésre felszólító levelét aláírta Balódi Lászó is, aki azon túl, hogy Hodos település polgármestere, a Híd parlamenti képviselője is.

A politikus portálunknak elmondta, a Csallóközi Városok és Falvak Társulásán belül már régebb óta folyt a diskurzus arról, szükség lenne egy az együttműködést szorgalmazó, alulról induló kezdeményezésre. A polgármesterek egymás közötti beszélgetéseiben ez többször előjött, hogy a pártpolitikai pozícióktól függetlenül kéréssel kellene fordulni a két nagyobb tömörüléshez, a Hídhoz és az MKP-hoz. Arról nem volt tudomása, hogy Gömörben is létezik egy hasonló kezdeményezés, egy hasonló jellegű felszólításra.

Balódi a pártján belüli reakcióval összefüggésben megjegyezte, Bugár Béla jelezte neki, megkapta a küldeményt, "tudod, amit te is aláírtál", és aztán a kormánypárt elnöke, ahogy a gömörieknek is, úgy mind a 28-30 csallóközi vezetőnek is küldött egy válaszlevelet, hogy a Híd nyitott az együttműködésre, hiszen a párt listájára fel lehet kerülni.

Balódi bízik abban, hogy valami esetleg történni fog az utolsó percekben, ami asztalhoz ülteti a pártokat, és jó irányba tereli a dolgokat, hiszen "szétforgácsolódva nem jut be egyikőnk sem. Ahogy csak egyszer házasodik az ember, csupán egy pártja van, de engedtessék meg, hogy legyen véleményem. Én pedig annak vagyok a híve, hogy együtt kell működnünk" - szögezte le a kormánypárti képviselő.

A Híd szóvivője, Debnár Klára a kérdéssel kapcsolatban emlékezetett a párt országos tanácsának döntésére, amelyik nagy többséggel elutasította a koalíciót, "de a lista az MKP előtt továbbra is nyitott."

Ide tartozik a hír, miszerint a "közös programalkotásban" együttműködő Hídon kívüli hazai magyar politikai erők keddre tervezett újabb tanácskozása elmarad. Simon Zsolt, a Magyar Fórum vezetője erről csak annyit jegyzett meg, hogy "közös megállapodás született arról, egy későbbi időpontra teszik át a következő tanácskozást".

