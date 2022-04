Mozifilm készül Barbie-babáról - kiderült, kik szerepelnek majd a produkcióban

Tovább bővül a Margot Robbie főszereplésével készülő, Barbie babáról szóló játékfilm sztárgárdája.

Margot Robbie, a film főszereplője (Fotó: AP)

Ryan Gosling, America Ferrera, Kate McKinnon és Simu Liu után most már Will Ferrell is csatlakozott a szereplőgárdához - közölte hétfőn a Hollywood Reporter és a Deadline.com filmes portál.

A Barbie a Warner Bros. filmstúdió produkciója. Ferrell szerepéről egyelőre nem adtak ki további részeteket. Az 54 éves komikus, színész egyik legutóbbi filmje az Eurovíziós Dalverseny: A Fire Saga története című Netflix-produkció volt.

A Mattel játékgyár és a Warner Bros. már 2019-ben bejelentette, hogy elkezdik a Barbie-film előkészítését, amelynek címszerepét a 31 éves ausztrál Magot Robbie (Öngyilkos osztag, Volt egyszer egy Hollywood) kapta.

Barbie baba korábban már szerepelt animációs filmekben, de élőszereplős játékfilmben még nem.

A filmet Greta Gerwig (Kisasszonyok, Lady Bird) rendezi. Ő írta a forgatókönyvet is férje, Noah Baumbach (Házassági történet) közreműködésével. A történet szerint a Barbielandben élő babát kirúgják, mert nem elég tökéletes, ezért kalandozni indul a való világba.

(MTI)