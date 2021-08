Műanyag szemetet találtak számos tengeri madár fészkében Északnyugat-Európában

Már csibekorukban fenyegeti a tengeri madarakat a műanyag szemét: ilyen hulladékot találtak számos tengeri madár fészkében Északnyugat-Európában - közölték pénteken skót kutatók.

-illusztráció- (Fotó: Wikipédia)

A Thursóban lévő University of the Highlands and Islands (UHI) kutatócsoportja 10 274 fészket vizsgált meg, amelyek 12 százalékában találtak műanyagot.

Ornitológusok segítségével 2016 és 2020 között 14 különböző madárfaj 84 kolóniájáról gyűjtöttek adatokat Nagy-Britanniában, Norvégiában, Izlandon, Svédországban és a Dániához tartozó Feröer-szigeteken.

A legsúlyosabban érintettek a lundák (Fratercula arctica): vizsgált fészkeik kétharmadában találtak műanyagot - írták a tudósok a Marine Pollution Bulletin című tudományos folyóiratban.

"A műanyagszennyezés egyre súlyosbodó, világméretű környezetvédelmi probléma, mely veszélyt jelent tengereink biológiai sokszínűségére"

- mondta Neil James kutató.

"A tengeri madarak különösen érintettek, mivel beleakadhatnak a műanyagba vagy lenyelhetik azt"

- tette hozzá.

A tengerekbe kerülő szemét 80 százalékban műanyagból áll. A madarak és tengeri állatok gyakran tápláléknak hiszik a szemetet, ezért megeszik vagy elviszik az utódaiknak.

(MTI)