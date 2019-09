München mellől jöttek a RegioJet emeletes szerelvényei – több száz ülőhellyel lesz több reggel Dunaszerdahelyen!

Mérföldkőként említi a RegioJet az emeletes szerelvények üzembe helyezését ezen a vonalon. A Komárom-Pozsony vonal, amely 2011-ben, amikor a RegioJet a közlekedésügyi minisztérium megbízásából átvette a járatok üzemeltetését, még nem tartozott az országosan legjelentősebbek közé, ma a leginkább leterhelt egyvágányos vonal Szlovákiában - tudatta a társaság sajtóközleményében. Hétfőtől pedig ezen az egyedüliként nem villamosított vonalon emeletes szerelvények közlekednek majd egy reggeli időpontban a fővárosig.

"Mivel a pálya műszaki paraméterei lehetetlenné teszik a klasszikus vonatok kapacitásának illetve a járatok sűrűségének növelését, az emeletes kocsik bevezetése ideális megoldás lehet ezen a különösen frekventált vonalon" - jegyezte meg a közlekedésügyi minisztérium.

"Az emeletes szerelvények a reggel közlekedő, 4308-as vonatot fogják bővíteni, mely Dunaszerdahely és Pozsony között közlekedik hétköznapokon, 6:15-ös indulással. Ezáltal több százzal megnő az ülőhelyek száma a reggeli csúcsidőben" - közölte Ivana Kašická, a RegioJet igazgatója.

Az új emeletes kocsikat a közlekedési minisztérium megbízása alapján egy minősített fuvarozó vállalat, a német DB Regio biztosította, a vonat korábban München környékén közlekedett. Az emeletes kocsikkal közlekedő vonatokat Siemens Eurorunner dízelmozdonyok vontatják.

Az első ilyen járatot Érsek Árpád közlekedésügyi miniszter is kipróbálta, aki somorjaiként az ahhoz legközelebb eső állomáson, Úszoron szállt fel, és vonatozott Pozsonyig. „Nagyon örülök, hogy sikerült növelnünk a vonatok kapacitását ezen a vonalon. A délen közlekedő vonatokat főként a csúcsforgalomban nagyon sokan használják, és a kapacitásuk nem volt megfelelő. Ezért nagyon intenzíven kerestem a lehetőségeket, hogy lehetne ezen javítani, és örülök, hogy ez most legalább részlegesen sikerült” – fogalmazott Érsek, hozzátéve, bízik benne, hogy a vonatok megfelelően működnek majd, és nemcsak a kapacitás bővül, de az utasok kényelme is javulni fog ezen a vonalon.

A RegioJet közölte, hogy az utasok száma a Komárom-Pozsony vonalon évről évre masszívan emelkedik.

Tavaly 3,6 millióan utaztak ezen a vonalon, ami 1 millióval volt magasabb az egy évvel korábbi utasszámnál. Idén pedig már az első félévben 2,3 millióan zakatoltak a főváros felé.

Ivana Kašická szerint ez annak is az eredménye, hogy csúcsidőben ma már tulajdonképpen 20 percenként indulnak járataik a fővárosba vagy onnan vissza. Indokként hozta fel továbbá, hogy a főváros vonzáskörzetébe tartozó településeken is jelentősen megnövekedett a lakosság az elmúlt időszakban, emellett a RegioJet is csatlakozott a fővárosi integrált közlekedési rendszerbe, ami azt jelenti, hogy Pozsony megyében, Úszor után már tulajdonképpen vonaljegyekkel lehet közlekedni.

(parameter)