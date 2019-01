Munkások panaszkodtak az R7-esnél – Hányás és orrvérzés miatt fiatalok kerültek kórházba Sárosfáról: Van összefüggés?

Csütörtökön délután négy óra körül elsőként a Markíza hírportálja közölte, hogy legalább hárman orrvérzésre és rosszullétre panaszkodtak Sárosfánál, az R7-es építkezési területénél. Röviddel később már munkások rosszullétéről esett szó, a számuk pedig óráról órára nőtt. Először háromról beszéltek, majd nyolcról, illetve 12-ről volt szó. Az építkezésen aznap egy későbbi közlés szerint 16-an dolgoztak.

A Markíza mai híradása szerint az építésvezető jelentette az esetet a mentőszolgálatoknak, miután beosztottjai panaszkodtak valamire. A rendőrök ezután lezárták az utat Sárosfa és Lég között, a tűzoltók pedig védelmi zónát alakítottak ki.

A 12 munkás esetében, akik egészségügyi nehézségekre panaszkodtak, végül az Alena Krčová mentőszolgálati szóvivő által közöltek alapján a vizsgálatok nem mutatták ki mérgezés jeleit, közülük senkit nem szállítottak kórházba. A helyszínre érkezett, vegyi szennyezés vizsgálatával foglalkozó kutatócsoportok sem mutatták ki semmilyen veszélyes anyag szivárgását, jelenlétét.

Jó helyismerettel rendelkező olvasónk azonban jelezte, hogy

több fiatalt kórházba vittek csütörtökön este Sárosfáról, akik hányingerre és orrvérzésre panaszkodtak – ez egybevág a Markíza első információival, amikor munkásokról még nem volt szó.

Az egyik fiatallal fel tudtuk venni a kapcsolatot, aki állítása szerint a pénteki nap folyamán még a dunaszerdahelyi kórházban van megfigyelésen. „A (sárosfai - a szerk. megj.) pályán voltunk kint négy körül a haverokkal. Már akkor éreztem, hogy fáj a hasam, de nem foglalkoztam vele. Fél hat körül tudtuk meg, hogy mi a helyzet” – fejtette ki érdeklődésünkre.

Szavai szerint ezután a futballpályától odamentek, ahol a rendőrök lezárták az utat Lég felé, pár perc után viszont távoztak onnét.

„Hazafele mentem, mikor nagyon fájt már a hasam, nagyon szédültem, hányingerem volt, és utána hánytam kétszer is. Az orromból kevés vér szivárgott” – folytatta.

Fél nyolc körül egy ismerőse anyukája vitte be őt a kórházba. „Mikor idehoztak, vettek tőlem vért, és azóta még kb. négyszer. Ma, mikor az orvos bent volt, kérdezte, hogy mit ettem a pályán és előtte, és hogy milyen italt fogyasztottam. Mondtam neki, hogy otthon kakaós csigát ettem. A pályán egy kekszet fogyasztottam és valamilyen barackos üdítőitalt ittam” – mesélte.

További rutinkérdések következtek, hogy az élelmiszert boltból szerezte-e, be volt-e csomagolva, és így tovább, valamint hogy fogyasztott-e alkoholt, kábítószert vagy szívott-e cigit. Érdeklődött az orvos afelől is, hogy fogyaszt-e proteint, amire a fiatal igennel válaszolt, megadta a típusát is.

Elárulta, hogy a pályánál többen voltak, utána viszont négyen lettek rosszul, közülük háromnak, egy srácnak és két lánynak volt olyan az állapota, hogy bevitték őket a kórházba. Mindhármuk pénteken is bent volt. Elmondása szerint a két másik fiatalnak hasonlóak voltak a panaszai, mint neki – ugyanakkor semmit nem fogyasztottak mindannyian együtt.

Szögezzük le, nyilván nem köthető össze egyértelműen az, ami az R7-esnél történt, illetve az, hogy a fiatalok is rosszul lettek, akad viszont itt néhány érdekes tényező. Az egyik, hogy a két cselekmény – mármint hogy az építkezési területen elindult a vizsgálat és megtörtént a lezárás, illetve az, hogy a fiatalok egészségügyi panaszai is jelentkeztek, nagyjából egy időben történt, ami minimálisan felkelti a gyanút. A fiatalok az általunk megkérdezett szerint nem fogyasztottak semmit közösen, tehát rosszullétük indokát máshol kell keresni.

Másrészt a focipálya és az építkezési terület között, ahol dolgoztak, a távolság legalább 1,5-2 km, és van még ott több tucatnyi családi ház is. Más személyek esetleges panaszai viszont nem jutottak el hozzánk. Nem tudunk viszont arról, hogy a széljárás vagy bármilyen tényező esetleg befolyásolhatta-e bizonyos anyagok áramlását - amennyiben történt ilyesmi - a falu közepén lévő focipálya felé.

E pillanatban képtelenség megválaszolni a fenti kérdéseket, és nem tisztünk összeesküvés-elméleteket táplálva megkérdőjelezni azt, amit a helyszínen vizsgálódó hatóságok megállapítottak, a cselekmények időbeni közelsége vagy egybeesése miatt azonban kizárni sem lehet az összefüggést.

Jana Fedáková, a dunaszerdahelyi kórházat is üzemeltető Svet zdravia szóvivője megerősítette, hogy csütörtökön este három fiatalt is bevittek Sárosfáról, ugyanakkor bővebb információval az állapotukról nem szolgált. Információink szerint 24 órára megfigyelésre bent tartják őket.

Mária Linkešová kerületi rendőrszóvivő érdeklődésünkre elárulta, hogy a nyitrai vegyi laboratórium munkatársai által elvégzett mérések negatív eredményéből kifolyólag rémhírterjesztés ügyében indítottak eljárást.

(SzT)