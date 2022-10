Mutatjuk az első felvételeket a ma hajnalban történt kijevi bombázásról!

Több robbanás rázta meg Kijevet hétfő hajnalban, miután több hónapos viszonylagos nyugalom volt az ukrán fővárosban. A közösségi platformokra már fel is kerültek az első felvételek a támadásról.

Fotó: Twitter

Oliver Carroll, a The Economist tudósítója a Twitteren osztott meg pár felvételt:

Kyiv. Also reports that Iranian drones coming from Belarus. pic.twitter.com/gayLC2VGJP — Oliver Carroll (@olliecarroll) October 10, 2022

Carroll szerint itt úgy néz ki, mintha a vasútállomás közelében robbantottak volna:

Kyiv. Looks like the railway station area. pic.twitter.com/r2k2f0AfHF — Oliver Carroll (@olliecarroll) October 10, 2022

Egy másik felhasználó pedig Kijev egyik terén történt robbanásról osztott meg egy videót:

Shevchenko Park in central Kyiv now. Probably the city’s busiest park, usually packed with people and street musicians pic.twitter.com/9kIS4rBiKq — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) October 10, 2022

A The Economist tudósítója a második rakéta becsapódásáról osztott meg egy felvételt:

Video showing impact of second rocket in Kyiv pic.twitter.com/PEgQoSsTVF — Oliver Carroll (@olliecarroll) October 10, 2022

