Mutatjuk az első fotókat és videókat a ma reggel történt ukrán helikopterszerencsétlenségről

Mint arról korábban is írtunk, közel húsz ember, köztük Ukrajna belügyminisztere Denisz Monasztirkszkij és más magas rangú minisztériumi tisztviselők vesztették életüket szerdán, amikor egy helikopter lezuhant Kijev előtt, Brovari városában

További képekért katints! Fotók: TASR/AP

A helikopter egy óvoda és egy lakóépület közelében csapódott a földbe. Az ukrán belügyminiszter mellett, a helyettese és egy államtitkár is életét vesztette.

Jurij Ignat, a légierő parancsnokságának szóvivője egy tévéadásban elmondta, hogy a lezuhant helikopter az állami katasztrófavédelmi szolgálathoz tartozott.

VIDEÓK:

A video has surfaced, allegedly from the kindergarten in #Brovary, where the helicopter fell. pic.twitter.com/GqXhWBPDO3 — NEXTA (@nexta_tv) January 18, 2023

The Office of the President confirmed the information about the falling of a flying object near a kindergarten. pic.twitter.com/Q17clRTZJ7 — NEXTA (@nexta_tv) January 18, 2023



