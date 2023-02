Mutatjuk az évszázad legtragikusabb földrengéseit

Csütörtök estére meghaladta a húszezret a hétfő hajnali törökországi és szíriai földrengés halálos áldozatainak száma a helyi hatóságok összesítése szerint. Utoljára 2011-ben Japánban okozott ekkora tragédiát a földmozgás.

Listába szedtük az évszázad legtragikusabb földrengéseit:

2011. március 11. - Szendai, Japán

Az évszázad egyik legpusztítóbb földrengéseként szokták emlegetni, a 9-es erősségű földrengés egy hatalmas cunimaval járt, amely végül elérte Északkelet-Japánt és óriási pusztítást hagyott maga után főleg Mijagi tartományban. Megközelítőleg 20 ezer ember vesztette életét vagy tűnt el nyomtalanul. A hiavatlos adatok szerint több mint 410 ezer embert kellett evakuálni. Ebben a katasztrófában sérült meg a Fukusiami atomerőmű is.

2010. január 10. - Port-au-prince, Haiti

A 7,2-es erősségű földrengés központja Port-au-Prince-től, Haiti fővárosától 25 km-re volt. A rengés közel 3 millió embert érintett, a főváros több kórháza is megrongálódott, de a földrengés Port-au-Prince székesegyházában, az Elnöki Palotában és a legnagyobb fegyházban is kárt tett. A halálos áldozatok száma becslések szerint 200 ezer lehet (más számítások szerint meghaladja a 316 ezret is)

2008. május 12. - Szecsuán, Kína

A kínai Szecsuán tartományban bekövetkezett földrengést Pekingben és Sanghajban is érezni lehetett. De Vietnámban, Pakisztánban, Miamarban és Thaiföldön is észlelték a rezgéseket. A Richter-skála szerint 7,8-as erősségű földrengésben közel 80 ezren vesztették életüket, több mint 300 ezer ember sebesült meg és több mint 18 ezer ember tűnt el nyomtalanul.



2005. október 8. - Muzaffarábád, Pakisztán

A 7,7-es erősségű földrenés a pakisztáni Kasmír régióban kezdődött. A rengéseket Afganisztánban és Indiában is érezni lehetett. Több mint 87 ezer ember vesztette életét, 80 ezer ember pedig megsérült.



2004. december 24. - Jakarta, Indonézia

A Szumátra sziget partjai közelében történt rendkívüli erejű (Richter-skála: 9,1–9,3) víz alatti földrengést követően cunamit, még Afrika keleti partjainál is nagy károkat okozott. A földrengést követő cunamiban főleg Indonézia partkainál haltak meg sokan, de Indiában, Thaiföldön és Srí Lankában is tudni áldozatokról. Az összesített adatok szerint, több mint 230 ezer ember vesztette életét.



2003. december 26. - Bám, Irán

Az iráni Kermán régióban bekövetkezett 6,8-as erősségű földrengés következtében az ország történelmi városa, Bám szinte a földdel lett egyenlővé. Az áldozatok számát valahová 26- és 34 ezer közé teszik.

2001. január 26. - Gudzsarát, India

India északnyugati és Pakisztán délkeleti területein a Richter-skála szerinti 7,9 erősségű földrengés főleg Gudzsarát városában pusztított, a jelentések szerint 20 ezer ember vesztette életét. A rengés után mintegy 100 négyzetkilométeren a szén-monoxid-szint emelkedését figyelték meg a műholdak. A tudósok úgy gondolják, hogy a kőzetekben felgyülemlő nyomás a felszínre hajthatta a szén-monoxidot.



