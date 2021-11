Mutatjuk, eddig hányan kapták már meg az oltás harmadik adagját

Az Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatal (ŠÚKL) adatai szerint szerdáig 74 333 személy kapta meg a koronavírus elleni vakcina harmadik adagját.

Fotó: TASR

Az Egészségügyi Információk Nemzeti Központjának (NCZI) legfrissebb adatai szerint Szlovákiában eddig 2 515 241 személyt oltottak be legalább egyszer, 2 402 607-en pedig a második vakcinázáson is átestek. A Szlovákiában két vakcinával történik a harmadik oltás – a Pfizer/BioNTech Comirnaty vakcináját eddig 69 822 személynek adták be, míg a Moderna Spikevax oltóanyagát 4511-nek.

Az egészségügyi minisztérium hivatalosan október 13-án tette elérhetővé a regisztrációt a harmadik oltásra a rizikós csoportba tartozók számára.

Október 26-tól a krónikus betegséggel küzdők és rizikós munkát végzők mellett az 55 éven felüliek számára vált elérhetővé a jelentkezés. Jelenleg már a 18 éven felüliek is regisztrálhatnak, az egészségügyi tárca viszont jelezte, hogy először a veszélyeztetett csoportba tartozókat szeretnék beoltani.



TASR/para