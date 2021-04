Mutatjuk, hétfőtől milyen kivételek vonatkoznak a kijárási korlátozásra

Hétfőtől (április 19.) újabb kivételekkel bővül a kijárási korlátozásokra vonatkozó rendelet.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A kormány pénteken hagyta jóvá az enyhítő intézkedéseket. Ezek alapján hétfőtől járáson kívül is lehet utazni a természetbe, illetve individuális kirándulásra – viszont ha negyedik veszélyességi fokozatú járásba készülnénk, szükségünk lesz hét napnál nem régebbi negatív tesztre.

Hétfőtől látogathatók lesznek továbbá az üzletek, múzeumok, galériák, könyvtárak, állatkertek és botanikus kertek is. Engedélyezik az autósiskolák kurzusait, a miséket, illetve uszodába és sportpályákra is lehet majd menni. Feltétel lesz a negatív teszt, és a legtöbb esetben érvényben marad a korlátozás 5 és 20 óra között.

Továbbá nem lesz kötelező az otthonról történő munkavégzés, a munkáltató viszont eldöntheti, hogy alkalmazottját kötelezi-e ilyen munkára.

Eduard Heger (OĽaNO) kormányfő kiemelte a közös törekvést, aminek köszönhetően enyhítéseket vezethetnek be, viszont rámutatott, hogy a járványveszélyt még nem sikerült végérvényesen leküzdeni. Éppen ezért arra kéri az embereket, hogy továbbra is tartsák be a járványügyi intézkedéseket.



TASR/para