Mutatjuk, májustól már csak milyen esetekben lesz ingyenes a PCR-tesztelés

Az egészségügyi minisztérium májustól eltörli a gazdasági mobilizációval kapcsolatos intézkedéseket a kórházakban, a koronavírusos pácienseket a standard részlegeken helyezik majd el. Emellett változnak a feltételek az ingyenes PCR-teszteléshez, valamint teszt és oltás nélkül is be lehet majd lépni az egészségügyi intézményekbe.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

„Ezek a változások főként annak köszönhetők, hogy egyre javul a járványhelyzet mind Szlovákiában, mind külföldön. Továbbra is jelentősen csökken a kórházban kezeltek száma, ami jelenleg 850 körüli” – nyilatkozta Matej Mišík, az Egészségügyi Elemzések Intézetének (IZA) igazgatója, majd hozzátette: a páciensek elhelyezése is problémamentes a kórházakban.

Májustól a koronavírusos pácienseket a standard részlegeken helyezik majd el. Vladimír Lengvarský (OĽaNO-jelölt) egészségügyi miniszter közölte, amennyiben a páciensnél elsődleges diagnózisként állapítják meg a fertőzést, akkor a fertőzőosztályon helyezik majd el. Azok a páciensek, akik jelenleg a reprofilizált fekvőhelyeken vannak, addig maradnak ott, amíg a kezelésük véget nem ér.

A következő hónaptól csak a 60 évnél idősebb személyek számára vagy orvosi javallatra lesz ingyenes a PCR teszt. Az emberek a tesztelést biztosító egyes cégeknél regisztrálhatnak.

Az egészségügyi intézményekbe be lehet majd lépni a COVID-19 elleni oltás igazolása, illetve teszt nélkül is. A reszpirátor viselése továbbra is kötelező lesz. Ha egy egészségügyi szolgáltató mégis úgy dönt, hogy tesztet kér, magának kell gondoskodnia a tesztelésről az adott intézményben.

A mentőegységek csak akkor végezhetnek majd tesztet a pácienseken, ha az klinikai tüneteket produkál, vagy az állapota szerint fennáll a koronavírus-fertőzés kockázata.



TASR