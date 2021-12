Mutatjuk, mi az omikron nyolc legjellemzőbb tünete

A WHO adatai szerint eddig 90 országban jelent meg, az omikron variáns, Szlovákiában eddig összesen hét esetben igazolták.

Fotó: TASR/AP - illusztráció

A variáns tulajdonságaira való tekintettel, valamint, hogy utazói anamnézissal nem rendelkezőknél is kimutatták, a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) azt feltételezi, hogy az omikron előfordulása a populációban nagyobb, mint amit a szekvenálás eredményei mutatnak.

A brit kormány egészségügyi biztonsági hivatala által elvégzett nagyszabású vizsgálatsorozat csütörtökön ismertetett eredménybeszámolójában ugyanakkoraz áll, hogy sokkal kisebb eséllyel okoz súlyos megbetegedést a koronavírus omikron variánsa, mint a korábbi vírusváltozatok.

A Mirror a ZOE Covid Study tanulmányára hivatkozva azt írja, nyolc jellemző tünete van az omikron variánsnak.

Ide tartozik a torokfájás, a nátha, a tüsszögés, a fáradtság, a fejfájás, a hátfájás, az éjszakai izzadás, valamint az ízületi fájdalom.

A tanulmány szerint az omikron variánssal fertőzöttek mindössze felénél jelentekezett láz, az ízlelés és a szaglás elvesztése, valamint a köhögés.

Az ÚVZ nyomatékosan azt javasolja mindenkinek, hogy oltassák be magukat, illetve tartsák be a járványügyi intézkedéseket. Azt ajánlják, hogy a lehető leghamarabb vegyük fel a harmadik vakcinát, ezáltal ugyanis erősebb lesz az immunitás és a védelem is erősebb lesz az új variánssal szemben.

(tvnoviny.sk/Mirror)